Roland Garros | Halep ai quarti

Roland Garros – Serena infiamma la sfida contro Sharapova : “nel suo libro falsità! Mi guardava in quel modo…” : Serena William rilasciato delle dichiarazioni di fuoco prima della sfida contro Sharapova degli ottavi del Roland Garros: la tennista americana ha criticato il contenuto dell’autobiografia di Masha Nel pomeriggio di oggi andrà in scena una delle sfide più iconiche del tennis femminile degli ultimi anni: Serena Williams vs Maria Sharapova. Un match fra due tenniste rientrate da due stop differenti (maternità Serena, squalifica per doping ...

Roland Garros – Halep sul velluto : la numero 1 al mondo liquida Mertens e accede ai quarti : Simona Halep liquida Elise Mertens in due set e accede ai quarti di finale del Roland Garros: la numero 1 al mondo affronterà la vincente di Kerber-Garcia Basta solo un’ora a Simona Halep per risolvere la pratica Mertens ed accedere ai quarti di finale del Roland Garros. La tennista romena, attualmente numero 1 al mondo e finalista perdente della scorsa edizione del Roland Garros, ha superato Elise Mertens (numero 16 WTA) in due set con il ...

Roland Garros – Cecchinato suona la carica : “Djokovic? Prima vinceva sempre - domani per batterlo dovrò…” : Nei quarti di finale del Roland Garros Marco Cecchinato affronterà Novak Djokovic: il tennista azzurro proverà il tutto per tutto per l’ennesima impresa Alzi la mano chi, alla vigilia del Roland Garros, avrebbe pronosticato Marco Cecchinato nei quarti di finale. Probabilmente neanche lo stesso tennista italiano, che Prima dell’exploit di quest’anno non aveva mai vinto una partita Slam, avrebbe mai pensato di avere vita lunga ...

Roland Garros/ L'ex campione Adriano Panatta : Cecchinato sorprendente - Fognini può vincere ma... : Adriano Panatta ha rilasciato un'intervista nella quale parla di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ancora in corsa al Roland Garros 2018. Ecco i consigli delL'ex campione a Parigi(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:34:00 GMT)

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - serve la partita perfetta per l’impresa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

Roland Garros – Marterer non parte sconfitto : “ho già dimostrato le mie doti. Posso fare male a Nadal” : Maximilian Marterer affronterà Rafa Nadal negli ottavi del Roland Garros: il giovane tennista tedesco però non accetta di partire già sconfitto Affrontare Rafa Nadal non è mai qualcosa di semplice per qualsiasi tennista, particolarmente su terra rossa, particolarmente sulla terra rossa del Roland Garros sulla quale ha alzato per 10 trofei. Maximilian Marterer, giovane tennista tedesco, avrà la ‘fortuna’ di trovarsi di fronte il ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Il miglior momento della mia vita - decide tutto la testa. Contro Djokovic? Proverò a vincere” : Marco Cecchinato sta emozionando l’Italia intera con le sue straordinarie prestazioni al Roland Garros. Ieri il palermitano ha sconfitto il belga David Goffin Contro ogni pronostico e si è così qualificato ai quarti di finale dello Slam parigino, sorprendendo tutti gli appassionati di tennis che non lo conoscevano. Il palermitano è entrato in una nuova dimensione e lui stesso è incredulo come ha rivelato in un’intervista rilasciata ...

Roland Garros 2018 : le partite degli ottavi in diretta live dalle 11 : ... che lo consegnerebbe ancora di più ai libri di storia dello sport: il prossimo ostacolo agli ottavi è Maxi Marterer , 22enne di grande talento e numero 70 al mondo. Si gioca sul Philippe-Chatrier ...

Roland Garros – Fognini e la polemicha next-gen - Gilles Simon ammette : “amo Fabio quando dice certe cose” : Gilles Simon ha voluto spezzare una lancia nei confronti di Fabio Fognini, autore qualche giorno fa di alcune dichiarazioni taglienti nei confronti della next-gen Nei giorni scorsi, Fabio Fognini è stato protagonista di alcune dichiarazioni sincere e pungenti sulle nuove generazioni del tennis. Dopo aver battuto Ymer, apostrofandolo come un giovane di talento al quale mancano ‘lunedì e martedì (allenamenti, ndr), Fognini ha parlato delle ...

Roland Garros 2018 : Sharapova-Serena Williams - chi sarà la 'nuova' regina? : Nonostante il record negativo che ho con lei, ogni volta non vedo l'ora di scendere in campo per competere contro la migliore giocatrice del mondo. E' un po' che non ci affrontiamo e nelle nostre ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Oggi è il giorno di Fabio Fognini al Roland Garros 2018. Non ce ne vogliano gli altri protagonisti dello Slam francese, ma l’ultimo incontro sul campo del Philippe Chatrier ha un’importanza particolare per noi italiani. Fabio va a caccia dei quarti di finale, dove c’è già l’altro azzurro Marco Cecchinato (vittorioso ieri contro David Goffin), per uguagliare il suo miglior risultato in carriera nello Slam parigino. 7 anni ...

