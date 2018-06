Roland Garros | Fognini si arrende sul più bello

Roland Garros – Fognini ci mette il cuore - ma non basta : Cilic la spunta al 5° set : Fabio Fognini sconfitto da Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros : il tennista azzurro fallisce la clamorosa rimonta e si arrende al 5° set Marco Cecchinato sarà l’unico italiano ai quarti di finale del Roland Garros . Quest’oggi infatti, Fabio Fognini non ha raggiunto il connazionale, venendo sconfitto nella sfida degli ottavi che lo vedeva opposto a Marin Cilic . Il tennista croato, attualmente numero 4 del ranking ...

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 4 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola ai quarti - esce di scena Fognini - lottando come un leone contro Cilic : Giornata di ottavi di finale del tabellone maschile al Roland Garros 2018 di Parigi. Sulla terra rossa francese si è definito il quadro dei qualificati ai quarti dello Slam transalpino. Nessuna sorpresa nel match tra il dieci volte campione del Major Rafael Nadal ed il giovane tedesco Maximilian Marterer (n.70 del mondo). La grande esperienza di Rafa ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto, consentendo al n.1 del mondo di ...

Roland Garros – Garbine Muguruza ai quarti senza giocare : Tsurenko fa crack al secondo game : Garbine Muguruza accede ai quarti di finale del Roland Garros : la tennista spagnola sfrutta il ko di Tsurenko , costretta al ritiro dopo due game Dura appena 21 minuti l’ultimo ottavo di finale in programma nel lunedì del Roland Garros . Dopo il ritiro di Serena Williams del pomeriggio, un altro forfait rovina lo spettacolo del tennis femminile. Lesia Tsurenko , dopo appena due game , alza bandiera bianca a causa di uno stiramento alla gamba ...

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - l’azzurro trascina il croato al quinto parziale!!! Ci si gioca tutto!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

Roland Garros - Serena Williams si ritira : niente match con Sharapova : L'ex numero uno dal mondo è stata costretto dare forfait per via di forti dolori addominali e del mal di schiena che non gli ha dato tregua e che l'ha portata alla resa. Serena Williams ha anche ...