Roland Garros | Fognini sfiora l' impresa | vince Cilic al 5 set

News Sportive 04/06/2018 – Lo spettacolo del Roland Garros - l’NBA e tanto altro ancora : Giornata ricca di eventi sportivi, dalle ultime novità di calciomercato sino al Roland Garros con Fognini impegnato negli ottavi di finale Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie ...

Roland Garros : si ferma la corsa di Fognini - Cilic va ai quarti : - Foto Una delusione per il ligure, numero 18 al mondo , che, dopo quasi quattro ore di gioco, si è dovuto arrendere al numero tre del seeding, mancando l'approdo ai quarti di Parigi, dove ha già ...

Tennis - Roland Garros - Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set. Avanzano Del Potro e Nadal. Serena Williams si ritira : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Roland Garros 2018 : Fognini esce a testa altissima ed ora punta alla scalata del ranking ATP : Il sogno parigino di Fabio Fognini è terminato dopo una pazzesca battaglia di oltre tre ore e mezza contro il croato Marin Cilic. Una sconfitta in cinque set che brucia tantissimo e che lascia anche molti rimpianti, perchè il ligure era stato capace di rimontare due set di svantaggio al numero quattro del mondo prima di cadere al quinto. Nonostante questo ko probabilmente oggi sul Philippe Chatrier si è visto uno dei migliori Fognini della ...

Roland Garros 2018 : Fognini - il cuore non basta. Cilic vola ai quarti : Il ligure, numero 18 Atp e 18testa di serie ha ceduto al quinto set con il croato Marin Cilic , numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, finalista in gennaio agli Australian Open, dopo un ...

Roland Garros - Fognini esce tra gli applausi al quinto set : L'azzurro, numero 18 del tabellone parigino, è stato battuto dal croato Marin Cilic, terza testa di serie e numero 4 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3 dopo 3 ore e 41 minuti di ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile - lunedì 4 giugno - . Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai quarti : Una grande prestazione quella odierna della numero quattordici del mondo, che si è imposta per 6-3 nel secondo, volando ai quarti. Questo il riepilogo dei risultati Halep , Rou, b. Mertens , Bel, 6-2 ...

Cecchinato-Djokovic - Roland Garros 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo dei quarti di finale : Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l'ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto in tre set il mancino spagnolo Fernando Verdasco. ...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini sogna l'incredibile rimonta e poi cade al quinto set con Marin Cilic : In 33 minuti il numero quattro del mondo si prende il secondo set per 6-1 . Fognini va negli spogliatoi e la pausa sembra fare bene all'azzurro che riparte con un piglio diverso nel terzo set. Fabio ...

Roland Garros - l'avventura di Fognini si ferma agli ottavi : Il tennista ligure ha perso contro il croato Cilic, terza testa di serie in tabellone, in 5 set: 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3. Ai quarti anche Nadal e Schwartzman

Roland Garros 2018 - il programma di martedì 5 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : Marco Cecchinato ha realizzato il sogno! L’azzurro ha illuminato la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto in tre set il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Cecchinato diventa ...

Roland Garros - sfuma il sogno per Fognini : PARIGI - Si ferma ai quarti di finale Fabio Fognini . Il tennista ligure non riesce a imporsi contro Cilic , testa di serie n. 3, in uno dei match più emozionanti dell'intero torneo. La parola fine ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (lunedì 4 giugno). Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai quarti : Doveva essere il match più atteso della giornata ed invece nemmeno si è disputato. Maria Sharapova vola ai quarti di finale grazie al ritiro di Serena Williams. L’americana non è nemmeno scesa in campo per un problema ai pettorali che non le ha permesso assolutamente di giocare. Non è stato l’unico ritiro di giornata, perchè Maria Sharapova affronterà ora nei quarti la spagnola Garbine Muguruza, che ha giocato solo due game contro ...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini sogna l’incredibile rimonta e poi cade al quinto set con Marin Cilic : Il Roland Garros di Fabio Fognini è finito. Il ligure esce sconfitto agli ottavi di finale dello Slam parigino dal croato Marin Cilic, numero quattro del mondo, in cinque set con il punteggio di 6-4 6-1 3-6 6-7 6-3 dopo tre ore e quarantuno minuti di gioco. Una rimonta solo sfiorata dal tennista di Arma di Taggia, che esce comunque a testa altissima dal Philippe Chatrier, dopo aver tentato un recupero incredibile. Resta il rimpianto per i primi ...