Roland Garros – Fognini ci mette il cuore | ma non basta | Cilic la spunta al 5° set

sportfair

: Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - lequipe : Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - Corriere : Favola Cecchinato a Parigi: batte Goffin e vola ai quarti - Gazzetta_it : VIDEO #RG18 Strepitoso #Cecchinato: i momenti dell'impresa -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Fabiosconfitto da Marinnegli ottavi di finale del: il tennista azzurro fallisce la clamorosa rimonta e si arrende al 5° set Marco Cecchinato sarà l’unico italiano ai quarti di finale del. Quest’oggi infatti, Fabionon ha raggiunto il connazionale, venendo sconfitto nella sfida degli ottavi che lo vedeva opposto a Marin. Il tennista croato, attualmente numero 4 del ranking mondiale maschile ma numero 3 del seeding, a causa dell’assenza di Roger Federer, si è imposto in 5 set con il punteggio di 6-4 / 6-1 / 3-6 / 6-7 / 6-3. Resta l’amaro in bocca per Fabioche fin qui aveva giocato un ottimo torneo, superando anche l’ostacolo Edmund dopo un pazzesco quinto set e sembrava potersi ripetere: dopo essere andato sotto di due set infatti, il tennista di Arma di Taggia era riuscito a rimontare ...