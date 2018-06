Roland Garros 2018 | Nadal ai quarti Le partite degli ottavi in diretta live

Roland Garros – Nadal porta a scuola Martener : lo spagnolo ai quarti in 3 set : Rafa Nadal supera Maximilian Martener in 3 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros: lo spagnolo affronterà Schwartzman Rafa Nadal avanza ai quarti di finale del Roland Garros senza ‘incidenti di percorso’. Il tennista spagnolo, numero 1 al mondo e 10 volte campione dello Slam francese, si è imposto sul giovane talentino tedesco Maximilian Marterer in 2 ore e 33 minuti, vincendo 3 set con il punteggio di (6-3 / 6-2 / 7-4 tie-brerak). ...

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - tra poco si comincia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

Fognini-Cilic in diretta streaming dal Roland Garros : orario - copertura TV e via smartphone : Oggi 4 giugno il Roland Garros presenta un match davvero intrigante per gli ottavi di finale, considerando il fatto che la sfida Fognini-Cilic presenta davvero moltissimi spunti d'interesse. Dopo l'impresa di Cecchinato, capace di raggiungere i quarti di finale e la proibitiva sfida con Djokovic, nel pomeriggio toccherà all'italiano più quotato e testa di serie numero 18, con tutte le informazioni del caso per guardare la partita in diretta ...

Diretta/ Roland Garros 2018 Nadal Marterer (6-3 6-2 3-4) streaming video e tv : Schwartzman vola ai quarti : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Roland Garros - out Wozniacki : la Kasatkina vola ai quarti : Roland Garros, Caroline Wozniacki è caduta sotto i colpi della Kasatkina, ai quarti la tennista numero 14 del seeding affronterà la Stephens La campionessa in carica dell’Australian Open, Caroline Wozniacki, esce agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. La danese, numero 2 del mondo e del seeding, cede alla russa Daria Kasatkina, numero 14 del ranking Wta e del ...