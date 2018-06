Roland Garros 2018 | i risultati di lunedì 4 giugno del tabellone maschile Nadal

oasport

: Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - lequipe : Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - Corriere : Favola Cecchinato a Parigi: batte Goffin e vola ai quarti - Gazzetta_it : VIDEO #RG18 Strepitoso #Cecchinato: i momenti dell'impresa -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Giornata di ottavi di finale delaldi Parigi. Sulla terra rossa francese si è definito il quadro dei qualificati ai quarti dello Slam transalpino. Nessuna sorpresa nel match tra il dieci volte campione del Major Rafaeled il giovane tedesco Maximilian Marterer (n.70 del mondo). La grande esperienza di Rafa ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto, consentendo al n.1 del mondo di imporsi con il punteggio di 6-3 6-2 7-6. La cavalcata vincente dell’iberico prosegue: 37 set vinti consecutivamente su red carpet parigino, 12° accesso ai quarti di finale in questo torneo e 234 vittorie in uno Slam, superando in questa particolare classifica Jimmy Connors (terzo alle spalle di Roger Federer e Novak Djokovic). Ad affrontare l’asso di Manacor ci sarà l’argentino Diego Schwartzman (n.12 del mondo) che, in rimonta, ha ...