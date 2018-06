Roland Garros 2018 | i risultati del tabellone femminile lunedì 4 giugno Sharapova e

oasport

(Di lunedì 4 giugno 2018) Doveva essere il match più atteso della giornata ed invece nemmeno si è disputato. Mariavola ai quarti di finale grazie al ritiro di Serena Williams. L’americana non è nemmeno scesa in campo per un problema ai pettorali che non le ha permesso assolutamente di giocare. Non è stato l’unico ritiro di giornata, perchè Mariaaffronterà ora nei quarti la spagnola Garbine Muguruza, che ha giocato solo due game contro l’ucraina Lesia Tsurenko, che dopo appena due game nel primo si è infortunata e tra le lacrime ha dovuto abbandonare il campo. Tutto molto facile per Simona Halep, che vola agevolmente ai quarti di finale. La numero uno del mondo domina contro la belga Elise Mertens in due rapidi set ed ora se la vedrà con Angelique Kerber. La tedesca ha vinto agevolmente contro Caroline Garcia, ponendo fine al sogno parigino della francese. Dopo ...