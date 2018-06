Roland Garros 2018 Diretta Fognini Cilic streaming video e diretta tv | orario tennis

Marco Cecchinato - Roland Garros 2018/ Domina Goffin e sfiderà Djokovic : il sogno del siciliano continua : Marco Cecchinato Domina contro Goffin e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2018: continua il sogno del palermitano, che adesso se la dovrà vedere con Novak Djokovic(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:28:00 GMT)

Roland Garros 2018 - la consacrazione di Marco Cecchinato. Fabio Fognini non è più solo : Il Suzanne Lenglen oggi è stato teatro di un’impresa che nel tennis maschile italiano non accadeva da un po’. Dopo 7 anni, un azzurro raggiunge i quarti di finale del Roland Garros 2018 e non è l’estroso Fabio Fognini, ultimo a centrare questo obiettivo. Autore della prodezza è un ragazzo siciliano, cresciuto tantissimo in questo 2018, che a Parigi sta vivendo un sogno. Stiamo parlando di Marco Cecchinato che, nell’ottavo ...

Roland Garros 2018 - Cecchinato-Djokovic : data - programma - orario e tv : Marco Cecchinato realizza il sogno! L’azzurro, sul Suzanne Lenglen di Parigi, illumina la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto in tre set il mancino spagnolo Fernando ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Per me è come vivere un sogno. Affrontare Djokovic è un onore” : Commosso ed incredulo, Marco Cecchinato, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il sogno continua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano. “Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno” – ...