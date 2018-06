Robur Siena-Reggiana | mano pesante del giudice sportivo dopo il playoff

Probabili Formazioni Robur Siena-Reggiana - 03-06-2018 : Le Probabili Formazioni di Robur Siena-Reggiana , Ritorno dei Quarti di Finale Playoff di Lega Pro 2017-2018, 3 giugno 2018 ore 20.30. Domani sera, domenica 3 giugno, andranno in scena le gare di ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Lega Pro e le quattro eliminate dovranno dire addio al sogno Serie B dopo un lungo percorso iniziato a settembre. La gara d’andata ha visto trionfare in casa la Reggiana per 2-1 grazie alle reti di ...

Probabili Formazioni Reggiana- Robur Siena Playoff Lega Pro - 30-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Reggiana-Robur Siena , Andata dei Quarti di Finale Playoff Lega Pro 2017-2018, 30 maggio 2018 ore 20,30. Domani sera, mercoledì 30 maggio, andranno in scena tutte le gare valevoli per i quarti di finale dei Playoff della Lega Pro, a cominciare da quella tra Reggiana e Siena , sicuramente vogliose di ipotecare la qualificazione già nella gara d’andata. La Reggiana, arrivata quarta nel girone B, ha eliminato ...

Calcio - serie C : a Siena servirà il miglior Piacenza. Franzini prepara il 4-3-3 per scardinare il 'fortino' della Robur : Segui Siena PIACENZA su RADIO SOUND . Alle 16.30 di sabato ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING L'entusiasmo deve essere l'arma in più di un Piacenza che, pur in una stagione ricca di difficoltà e di infortuni, sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio. La formazione di ...