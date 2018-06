Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni | nuovi

Chi è Fausto Filippone/ Manager suicida sposato con Rito civile : sotto choc per un amico che si tolse la vita : Fausto Filippone, chi è l'uomo che domenica si è suicidato dopo aver gettato dal ponte sulla A14 la figlia della sua convivente. Morta anche la donna in modo misterioso. Ha chiesto ripetutamente se la moglie Marina Angrilli fosse ancora viva e nonostante i presenti gli avessero tenuto nascosto il suo decesso, non è bastato a convincere l'uomo a tornare sui suoi passi. All'indomani della terribile tragedia familiare che si è consumata a ...

Maltempo Sardegna : la Protezione Civile monitora il terRitorio - occhi puntati su Bosa : Continuerà per tutta la notte il presidio della Protezione Civile sugli eventi del Maltempo che sta interessando la Sardegna, maggiormente l’Oristanese e le zone limitrofe, con fenomeni isolati nel resto dell’Isola. Donatella Spano, assessore delegato alla Protezione Civile regionale, si è recata a Bosa con il direttore regionale della Protezione Civile, Graziano Nudda, e il direttore generale di Forestas, Antonio Casula, per ...

Terremoto : alla città di Amatrice la Medaglia d’Oro al MeRito Civile : Il prefetto di Rieti, Valter Crudo, ha consegnato questa mattina alla città di Amatrice (Rieti) la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita dal Presidenza della Repubblica il 19 ottobre 2017, per la “straordinaria e indomita determinazione la popolazione tutta spontaneamente si mobilito’ per impedire la distruzione della diga di Scandarello, dove le truppe tedesche, al fine di rallentare la marcia degli alleati, avevano ...

Incendi : Borrelli (Protezione civile) - fondamentale presidio terRitorio : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “Quello che conta è il presidio del territorio, ma anche la partecipazione dei cittadini è fondamentale per la comunicazione degli eventi. Con le squadre a terra e con le attività di avvistamento degli Incendi”. Così, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, a Palermo dove ha incontrato il Governatore e i rappresentanti di Forestali e Vigili del fuoco per un piano di prevenzione contro gli ...

Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza l’ipotesi del Rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...

Fedez e Chiara Ferragni - nozze a Noto con Rito civile : rito civile per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni in procinto di giurarsi amore eterno in quel di Noto, nel siracusano. La data però non è stata ancora fissata. I fan della coppia più social del momento dovranno continuare a restare in apprensione. La conferma del matrimonio con rito civile arriva indirettamente dal vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, come riporta l’Ansa: “Non mi risulta che nella Cattedrale ci sia ...

Incendio nel milanese - muore un Vigile del Fuoco : il suo “spiRito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti” : Paolo Festa è Vigile del Fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un Incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ...