Ripescaggi Serie C 2018-2019 | quali squadre di Serie A si iscriveranno? La classifica di

Serie C - come funzionano i Ripescaggi? Regolamento - coefficienti e la classifica dopo i play-off di Serie D. La Cavese spera - in lizza le Seconde Squadre : Alla Serie C 2018-2019 parteciperanno 60 Squadre, 56 formazioni dovranno confermare la propria iscrizione nelle prossime settimane ma gli ultimi 4 posti (o più, se qualcuno degli aventi diritto dovesse rinunciare all’ultimo) verranno assegnati tramite i ripescaggi. Molte Squadre mirano a un posto al sola e all’ingresso tra i professionisti, quest’anno la Serie C subirà una vera e propria rivoluzione visto che potranno ...

Albalonga calcio (serie D) : Camerini - la domanda di Ripescaggio : Roma – L’Albalonga conclude la sua fantastica stagione con la “ciliegina” della vittoria dei play off di serie D. Nella finale col Trastevere la squadra azzurra si è imposta per 3-1 dopo i tempi supplementari. Decisivo il fresco ex Pagliarini, autore del gol dell’1-1 con cui i ragazzi di mister Mariotti hanno guadagnato i supplementari dopo il vantaggio a inizio ripresa firmato da Cardillo. Poi ancora Pagliarini a metà del secondo tempo ...