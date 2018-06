Riki | l’idolo di “Amici” si sfoga | “Non voglio fare eventi | mi sono rotto il c****” E

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Riccardo Marcuzzo, in arte, nel giro di due anni ha visto la sua vita cambiare. Da studente dello Ied e commesso in un famoso negozio di Milano, il cantante classe 1992 grazie alla partecipazione ad Amici è diventato l’idolo delle ragazzine: il suo primo album ha conquistato il doppio disco di platino nel giro di un mese e mezzo, il secondo è diventato platino e il terzo è imminente. Dischi presi d’assalto, concerti davanti a migliaia di persone, firmacopie da ore interminabili: tutto questo può farti girare la testa. Tre dischi in due anni, poi, noncerto facili da sostenere per un ragazzo che sta muovendo i primi passi in questo mondo: la logica “spremiamolo finché ci fa comodo” non fa mai bene a nessuno, né a chi viene spremuto, né alla musica. Così,è crollato. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Marcuzzo ha dichiarato di essere ...