Riders | Di Maio | Oggi primo passo | serve salario minimo garantito

Di Maio incontra i Riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Luigi Di Maio sceglie i Riders per il primo incontro : "Meno precari e salario minimo" : Inizia dai riders, i lavoratori che consegnano in bicicletta, il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i riders, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto", ha detto Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro ...

