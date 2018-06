Riccardo Marcuzzo vittima di un hacker? Interviene Facchinetti

Riccardo Marcuzzo sparisce dai social - il manager Facchinetti : 'Riki ha bisogno di riposo' : Riccardo Marcuzzo sparisce dai social e mette in allarme i fan. Dopo il doppio disco di platino con l'album 'Mania' Riky ha appena rilasciato il suo primo singolo in lingua spagnola, in collaborazione ...

Riccardo Marcuzzo / Il messaggio su Instagram prima di chiudere il profilo : “Basta concerti” : Riccardo Marcuzzo (Riki) ha chiesto momentaneamente il suo profilo Instagram per prendersi una pausa dopo un periodo particolarmente frenetico. Lo spavento dei followers.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Sara Gotti è la fidanzata di Riccardo Marcuzzo : età - biografia e altezza della ragazza : Chi è Sara Gotti, la fidanzata di Riccardo Marcuzzo? Tutti sono alla ricerca di informazioni sulla fortunata ragazza che ha rubato il cuore del bel cantante di Amici di Maria De Filippi, che da quando ha raggiunto la notorietà con il talent show non si è fermato un secondo e sta lavorando duro per avere la carriera che ha sempre sognato. Ha trovato il tempo anche per la vita privata, si è fidanzato e si sta impegnando anche in campo sentimentale ...

Riccardo Marcuzzo fidanzato con Sara Gotti : "Mi dicono di tenermela stretta" : Riccardo Marcuzzo è fidanzato con Sara Gotti, ormai non ci sono più dubbi. Non solo sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del cantante, che ha confermato di avere una relazione da qualche mese, ma dato che ormai sul Web si parla solo di loro, Riki ha deciso di iniziare a includere la fidanzata Sara nei suoi post sui social. Già nel mese di marzo avevamo intuito che ci fosse una ragazza nella vita privata del cantante di Amici: lei lo seguiva ...

Riki - Riccardo Marcuzzo : “Quando Maria De Filippi si è arrabbiata con me” : Riccardo Marcuzzo: Riki di Amici racconta di quella volta in cui Maria De Filippi si è arrabbiata con lui Da quando Riki è uscito da Amici per lui si sono spalancate le porte del successo. Ragazze e ragazzine di tutte le età lo seguono appassionate in giro per l’Italia ed oggi la loro dedizione continua […] L'articolo Riki, Riccardo Marcuzzo: “Quando Maria De Filippi si è arrabbiata con me” proviene da Gossip e Tv.

GF 17 : le rivelazioni shock su Riccardo Marcuzzo! : La quindicesima edizione del Grande Fratello si sta rivelando la più trash della storia dei reality show italiani. Alcune coinquiline nella casa, chiacchierando amabilmente hanno spifferato qualcosa che riguarda la vita privata del cantante Riccardo Marcuzzo! Di che cosa si tratta? Nella casa del Grande Fratello si stanno consumando episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar. Nonostante sia stato eliminato Baye Dama per essersi reso ...