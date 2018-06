Riccardo Marcuzzo sparisce dai social | il manager Facchinetti | «Riki ha bisogno di riposo»

Sara Gotti è la fidanzata di Riccardo Marcuzzo : età - biografia e altezza della ragazza : Chi è Sara Gotti, la fidanzata di Riccardo Marcuzzo? Tutti sono alla ricerca di informazioni sulla fortunata ragazza che ha rubato il cuore del bel cantante di Amici di Maria De Filippi, che da quando ha raggiunto la notorietà con il talent show non si è fermato un secondo e sta lavorando duro per avere la carriera che ha sempre sognato. Ha trovato il tempo anche per la vita privata, si è fidanzato e si sta impegnando anche in campo sentimentale ...