Riassunto del daytime di Amici17 del 04/06 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’arrivo negli studi Mediaset della commissione esterna e degli ospiti della Semifinale. Per Alvaro Soler è la prima volta, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro commentano il loro ritorno al programma e le aspettative per questa Semifinale; Heather Parisi è triste perché sa che in serata verrà eliminato qualcuno e per lei meritano tutti la Finale; Elisa ha notato grande maturità nelle varie performance; ...

Riassunto della Semifinale del Serale di Amici17 del 03/06 : La Semifinale di Amici si apre con Maria che entra in studio con i semifinalisti, oggi in tuta rossa, quindi saluta le Commissioni, mostra oltre il ledwall le maglie nere della finale e spiega il meccanismo di questa puntata: verranno effettuate cinque esibizioni, al termine delle quali la commissione potrebbe assegnare la prima maglia. La prima allieva a cantare è Carmen che duetta con Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura” e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 31/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco. Maria lancia un filmato registrato subito dopo la scorsa puntata in cui Marco raggiunge Gemma, vuole sapere cosa ha provato lei quando è tornato a sedersi nel parterre maschile; la risposta di Gemma è diretta “delusione”. Marco parla dell’esterna di Torino, quando è andato a trovarla e lei si è mostrata ben poco dolce nei suoi confronti, teme che a livello ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 31/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con un ospite molto speciale che entra nella casetta blu: Federica Carta. La concorrente della scorsa stagione porta il suo libro in regalo a Einar, Carmen e Lauren e parla con loro di com’è la vita in casetta e di quello che li aspetta dopo; li avverte che non faranno più la vita di prima e gli augura di avere tante cose da fare e stare poco a casa. La Semifinale è sempre più vicina e continuano le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che annuncia la scelta di Sara. Si parte con il filmato dell’arrivo di Sara nella villa seguita poco dopo dai due corteggiatori che esprimono la propria ansia per la scelta in vista. Sara sceglie di incontrare per primo Lorenzo, secondo lui tra di loro c’è qualcosa e non nasconde una certa tensione; Luigi che li osserva dalla sua stanza attraverso il monitor crede che il rivale ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 30/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Lauren che riceve una visita molto speciale subito dopo il Serale di domenica sera; in puntata la ballerina della Squadra Blu ha riabbracciato dopo sei mesi suo padre, un momento davvero molto emozionante e finita la diretta il papà la raggiunge nella casetta blu per passare un po di tempo con lei. Nuova settimana nuove assegnazioni in vista della Semifinale, la prima a conoscerle è Lauren, unica ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che annuncia la scelta di Sara. Si parte con il filmato dell’arrivo di Sara nella villa seguita poco dopo dai due corteggiatori che esprimono la propria ansia per la scelta in vista. Sara sceglie di incontrare per primo Lorenzo, secondo lui tra di loro c’è qualcosa e non nasconde una certa tensione; Luigi che li osserva dalla sua stanza attraverso il monitor crede che il rivale ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 30/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Lauren che riceve una visita molto speciale subito dopo il Serale di domenica sera; in puntata la ballerina della Squadra Blu ha riabbracciato dopo sei mesi suo padre, un momento davvero molto emozionante e finita la diretta il papà la raggiunge nella casetta blu per passare un po di tempo con lei. Nuova settimana nuove assegnazioni in vista della Semifinale, la prima a conoscerle è Lauren, unica ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un breve Riassunto delle ultime vicende tra Gemma, Marco e l’intervento di Giorgio di qualche puntata fa. Marco che torna a sedersi, tra i “colleghi” del parterre, mentre Gemma lo incalza “Tu la parola amore non sai neanche cosa significhi!… Cosa? ci sei rimasto male? Non sai io!” A questo punto ci sarebbe in programma un ballo e Gemma aveva detto di volerlo fare con ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 29/05 : La puntata di oggi di Amici ripercorre i momenti salienti che hanno caratterizzato la puntata del Serale di domenica 27 maggio. Comincia la gara a squadre, la prima prova vede Irama vs. Lauren; Irama canta “L’appuntamento” in duetto con Ornella Vanoni, Lauren balla sull’esibizione live di Christian De Sica in “Soldi soldi soldi”. Nei commenti fuori onda Irama è emozionato e considera la Vanoni “una leggenda”. Seconda prova, Emma vs. Einar; ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni, “maestro dei maestri” di ballo, nuovamente intenzionato a misurarsi amichevolmente con Gianni: “è molto bravo, ma sono bravo anch’io!” commenta nel filmato del post-puntata scorsa prima di raccontare dei personaggi incontrati sul suo cammino; personaggi del calibro di Michael Jack! (Jackson ) e Luis Fonsi. In studio Giovanni racconta del suo incontro con Jackson agli inizi ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 28/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Einar che, durante le ultime prove dell’ottava puntata del Serale, sembra avere qualche problema di sicurezza, legato più a lui come persona che alla tecnica; il giovane cantante della Squadra Blu teme che il pubblico possa percepire qualche suo errore come una mancanza di voglia di mettercela tutta e la cosa lo demoralizza un po’. Il maestro Pino Perris lo ascolta e lo incoraggia dandogli dei ...

Riassunto dell’ottava puntata del Serale di Amici17 del 27/05 : L’ottava puntata del Serale si apre con Maria che entra in studio con le due squadre, saluta le Commissioni e dà il bentornato a Marco Bocci, poi saluta Luca Tommassini. La conduttrice fa vedere un rvm che riassume la carriera di uno degli ospiti speciali della sera, l’attrice Premio Oscar Sophia Loren, che subito dopo fa il suo ingresso in studio accolta da una standing ovation del pubblico e di tutto il cast e si accomoda nella ...

Vela – Il Riassunto della prima giornata del 151 Cetilar Trophy M32 : La prima giornata dell’evento 151 Miglia-Trofeo Cetilar si è conclusa con grande successo Il Porto di Pisa ha vissuto oggi un’intensa e colorata giornata all’insegna dello sport e del divertimento, con lo svolgimento di tre eventi legati alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata di Vela d’altura in programma giovedì 31 maggio, con partenza al largo tra Livorno e Marina di Pisa. In mare i catamarani M32, impegnati nel secondo giorno del 151 ...