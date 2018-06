huffingtonpost

: Renzi World Tour. Fra Kennedy e Mandela, 'starò fuori dal giro per qualche mese' - HuffPostItalia : Renzi World Tour. Fra Kennedy e Mandela, 'starò fuori dal giro per qualche mese' - panibbi : RT @serebellardinel: #Renzi dice che starà fuori qualche mese!! Finalmente ha capito che si deve togliere dalle palle!!! - serebellardinel : #Renzi dice che starà fuori qualche mese!! Finalmente ha capito che si deve togliere dalle palle!!! -

(Di lunedì 4 giugno 2018) "Staròdalper". Matteovuole autoimporsi di rimanere dietro le quinte, limitando le incursioni in questa fase. Nei prossimi mesi, il senatore semplice di Firenze ha un'agenda internazionale: ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi remunerati, invitato in paesi stranieri tra lobby, partiti politici, capi di Stato e grandi imprenditori. Una via che altri leader prima di lui hanno seguito, ultimo Barack Obama, dando seguito alla rete di relazioni internazionali intessute negli anni di Governo. Dopo il Qatar,è stato in Kazakhstan e, scrive il Corriere della Sera, altre tappe sono in arrivo.Ierisi trovava a Pechino per tenere un discorso sulla Via della Seta e la cultura. Domani, al rientro in Italia, si presenterà in aula per votare (contro) la fiducia al Governo Conte. La dichiarazione di voto sarà fatta dal ...