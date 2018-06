Renzi se ne va all' estero Con due anni di ritardo

Che fine ha fatto Matteo Renzi (e perché lo chiamano a tenere conferenze all’estero) : L'ex presidente del Consiglio sta tenendo discorsi remunerati, dalla Cina agli Usa: domani sarà in Aula per il no al governo Conte, a ottobre la Leopolda (e un nuovo libro)

Complimenti Renzi - Grillo e Berlusconi : il governo giallo-verde è tutta colpa vostra : ... sopratutto per fare più deficit di bilancio? Ecco: è quel che faranno Giovanni Tria e Paolo Savona, ministro dell'economia e dei rapporti con l'Europa del governo di Lega e Cinque Stelle. E colui ...

CAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi - è ballottaggio Tajani-Renzi... : Salvini è al governo, Berlusconi all'opposizione, la Meloni si astiene. Uniti si vince, dicevano. Il CENTRODESTRA non esiste più, in realtà il successore c'è. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE-BIS/ La rivincita di Mattarella su M5s e Lega, int a L. GhelfiCHI SONO DAVVERO M5S & LEGA?/ "Vi racconto il mondo gialloverde visto da vicino", di G. Sapelli

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo - dalle elezioni al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Governo : Renzi - allucinante uscire da euro in un fine settimana : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sostenere che si può uscire dall’euro in un fine settimana è allucinante”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, allucinante uscire da euro in un fine settimana sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Renzi - allucinante uscire da euro in un fine settimana : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sostenere che si può uscire dall’euro in un fine settimana è allucinante”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, allucinante uscire da euro in un fine settimana sembra essere il primo su Meteo Web.

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Roland Garros - LoRenzi fuori all'esordio : PARIGI - Paolo Lorenzi è uscito di scena all'esordio al Roland Garros di Parigi. Il 36enne senese, numero 74 Atp, che lo scorso anno, alla sesta apparizione all'ombra della Torre Eiffel, era ...

Elezioni - da Renzi a Boldrini appello all’unità. L’idea di un Fronte democratico anti M5s e Lega : Divisi e parcellizzati alle scorse Elezioni, ma uniti alle prossime. Almeno questo è l’auspicio che parte dalla diverse anime della sinistra italiana. Con i mercati in subbuglio e un premier incaricato, Carlo Cottarelli, che dovrà formare un governo allo stato non solo privo di maggioranza ma anche di voti, l’ex presidente dalla Camera, Laura Boldrini (Leu), fa un appello su Twitter: “Di Fronte all’attacco al Presidente della ...

Renzi : “Alle elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si prepara alle prossime elezioni che vedranno contrapposti "da un lato gli sfascisti istituzionali, dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.Continua a leggere

Renzi : alle elezioni fronte ampio oltre il Pd contro sfascisti istituzionali : Le prossime elezioni sono una grandissima occasione e Renzi non intende lasciarsela scappare. Però l'ex premier stavolta vuole giocare da mediano. Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, dove ...

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Governo : Renzi a Lega-M5S - uscite allo scoperto su fuori da euro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Questa discussione sul ministero economia nasconde” la questione su “uscire o meno dall’euro. Voi avete votato” Lega o M5S “per uscire dall’euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l’ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “Se volete uscire dall’euro ...