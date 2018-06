Renzi in giro per conferenze - è polemica : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Starò fuori dal giro per qualche mese”. Così l’ex premier Matteo Renzi, in una conversazione con il ‘Corriere della Sera’, annuncia la sua nuova vita da confeRenziere in giro per il mondo sollevando un polverone di polemiche. “Matteo Renzi annuncia che starà via per qualche mese? Ne siamo lieti, finalmente ha deciso di andare a fare danni altrove, possiamo immaginare il ...

Pd : Calderoli - Renzi in giro per il mondo? Si dimetta da senatore : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Matteo Renzi annuncia che starà via per qualche mese? Ne siamo lieti, finalmente ha deciso di andare a fare danni altrove, possiamo immaginare il comprensibile sollievo negli iscritti del Pd”¦”. Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega. “Detto questo se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché ...

Renzi : “Starò fuori dal giro per qualche mese - non mi interessa fare una corrente nel Pd” : Renzi annuncia che sarà in viaggio per un po', lontano dagli impegni di Palazzo Madama. L'ultimo impegno istituzionale sarà il voto di fiducia al governo Conte. E sull'esecutivo giallo-verde non rinuncia a un affondo: "Chi mi ha combattuto per anni dall'interno del Pd, dicendo che ero poco di sinistra ora si trova Salvini al Viminale".Continua a leggere

[La polemica] Caro Renzi - la smetta con le conferenze in giro per il mondo. E' pagato con i nostri soldi per fare il Senatore : Io davvero non capisco se dopo aver tuonato contro la Casta e i vitalizi si possa andare a raccontare che mentre sei pagato dallo Stato per fare un lavoro, te ne vai in giro per il mondo retribuito ...

[La polemica] Caro Renzi - la smetta di fare conferenze in giro per il mondo. E' pagato con i nostri soldi per fare il Senatore : Ma proprio questo paragone spiega l'errore: tutti questi ex uomini di Stato iniziano la loro attività di confeRenzieri remunerati quando smettono di partecipare alla politica attiva. Renzi - invece - ...

Renzi cambia vita - tra viaggi e conferenze (pagate). “Starò fuori dal giro per qualche mese. No al M5s? Fatto la cosa giusta” : Aveva detto che avrebbe Fatto semplicemente il senatore, ma ha iniziato a girare il mondo tenendo conferenze remunerate, grazie agli inviti di lobby, partiti politici, capi di stato e grandi imprenditori. E’ la nuova vita del 43enne Matteo Renzi raccontata dal Corriere della Sera: “Starò fuori dal giro per qualche mese”, è la nuova promessa dell’ex premier. Dovrebbe rimanere dietro le quinte almeno fino al 19 ottobre, giorno in cui a ...

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – "starò fuori dal giro per qualche mese". Lo dice Matteo Renzi, in una conversazione con il 'Corriere della Sera'.

Matteo Renzi si fa da parte : Starò fuori dal giro per qualche mese : "Starò fuori dal giro per qualche mese": lo annuncia Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare il confeRenziere. "Sul Pd la palla è in mano a Martina. Io sono intervenuto solo per bloccare l'intesa con il MSS. Non mi interessa fare alcuna corrente", assicura Renzi.--Già una volta a maggio, racconta il Corsera, ...

Che fine ha fatto Matteo Renzi? In giro a fare conferenze : ... è il proposito di Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare ...

Renzi World Tour. Fra Kennedy e Mandela - 'starò fuori dal giro per qualche mese' : Un lungo giro di conferenze nel mondo. Dopo Qatar e Kazakhstan, la Cina e presto Usa e Sudafrica. Poi a ottobre il ritorno, con un libro e la Leopolda

Renzi World Tour. Fra Kennedy e Mandela - "starò fuori dal giro per qualche mese" : "Starò fuori dal giro per qualche mese". Matteo Renzi vuole autoimporsi di rimanere dietro le quinte, limitando le incursioni in questa fase. Nei prossimi mesi, il senatore semplice di Firenze ha un'agenda internazionale: ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi remunerati, invitato in paesi stranieri tra lobby, partiti politici, capi di Stato e grandi imprenditori. Una via che altri leader prima di lui hanno seguito, ultimo Barack ...