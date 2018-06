Renzi | domani in Italia per no a fiducia

Governo : domani interviene anche Renzi al Senato : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “domani nel dibattito sulla fiducia al Governo Conte, interverranno in aula per il gruppo del Pd, il vicepresidente Franco Mirabelli, il Senatore Antonio Misiani, già membro della V commissione bilancio della Camera, la senatrice Teresa Bellanova, già vice ministro dello Sviluppo economico, ed infine Matteo Renzi, ex presidente del consiglio. La dichiarazione di voto sarà espressa dal capogruppo Andrea ...

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

"Evitiamo la conta - nessuno capirebbe". Appello dei big Pd per l'assemblea di domani : Renzi - Gentiloni - Minniti... : "Evitiamo la conta: nessuno capirebbe". Alla vigilia della delicatissima assemblea del Pd, prevista domani all'Ergife, si muove una buona fetta di big del partito. Lo stesso premier Paolo Gentiloni, il segretario dimissionario Matteo Renzi, il ministro Marco Minniti, i due capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, Lorenzo Guerini e il presidente Matteo Orfini, Piero Fassino: tutti dell'idea di cambiare l'ordine del giorno dell'assemblea di ...

Domani la direzione Pd. Si annuncia battaglia. I Renziani : no alle conte : Sì al confronto, ma niente fiducia ad un governo guidato da Salvini o da Di Maio, è la linea ribadita dall'area vicina all' ex segretario dem. Ma la minoranza vuole un voto sul mandato del reggente ...

Martina prende tempo : 'il 3/5 si deciderà se andare al tavolo col M5s'. E domani parla Renzi : Tutto sospeso in vista della direzione del Pd. Il segretario reggente Martina chiarisce: 'si deciderà solo se sedersi al tavolo per il confronto con i Cinquestelle, ma con il si al dialogo è giusto ...

Fico domani rivedrà Pd e 5Stelle. Renzi in piazza a Firenze : 'Vi piace governo con grillini?'. Coro di no. : Il Presidente della Camera Roberto Fico domani incontrerà di nuovo le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. ...

Fico riprende domani il giro di consultazioni : i Renziani contrari ad accordo : Roberto Fico va avanti. Il Presidente della Camera assolverà fino in fondo il compito affidatogli dal Capo dello Stato. Sergio Mattarella gli

