Renzi conferenziere | è polemica Calderoli ' Si dimetta' La replica ' Farà il suo dovere

Matteo Renzi - “fuori da politica per qualche mese”/ Ex premier si allontana dal Pd : “confeRenziere nel mondo” : Matteo Renzi, "starò fuori dalla politica per qualche mese": l'ex premier si allontana dal Pd (e dalle beghe), "farò il confeRenziere in giro per il mondo". Il "nuovo" silenzio. «Lascio tutto per qualche mese, non mi sentirete parlare..»: a dirlo è Matteo Renzi e sì, non siete i soli che vi sembra di avere già sentito dall’ex premier tali parole. Questa volta le ha dette al Corriere della Sera in una ricostruzione uscita oggi a firma ...