Renzi conferenziere all' estero | Calderoli | Lasci il Senato

Polemiche per Renzi conferenziere in Cina. La replica : nessuna assenza in Senato : Lo si nota se sta sulla scena, ma anche se decide di starne lontano per qualche mese. E così Matteo Renzi diventa bersaglio di Polemiche nel nuovo ruolo di confeRenziere all'estero, in parallelo a ...

Renzi conferenziere - è polemica. Calderoli 'Si dimetta'. La replica 'Farà il suo dovere istituzionale' : Dopo aver completato la distruzione del fronte riformista italiano, il senatore fa sapere che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo. E magari, per carpire il segreto della vittoria di Salvini,...

Matteo Renzi - “fuori da politica per qualche mese”/ Ex premier si allontana dal Pd : “confeRenziere nel mondo” : Matteo Renzi, "starò fuori dalla politica per qualche mese": l'ex premier si allontana dal Pd (e dalle beghe), "farò il confeRenziere in giro per il mondo". Il "nuovo" silenzio. «Lascio tutto per qualche mese, non mi sentirete parlare..»: a dirlo è Matteo Renzi e sì, non siete i soli che vi sembra di avere già sentito dall’ex premier tali parole. Questa volta le ha dette al Corriere della Sera in una ricostruzione uscita oggi a firma ...