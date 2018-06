“Relitti | ti racconto una storia” | a Crotone un’iniziativa culturale dell’Associazione

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018): tiunaè il titolo della conferenza che si terrà giovedì 7 giugno, alle ore 16, presso la Lega navale di. Organizzato dal Gruppo ‘Cap. Eugenio Corradino Amatruda’nazionale marinai d’Italia (Anmi), l’evento s’inserisce nell’ambito delle attività finalizzate a far conoscere e promuovere storia, ricerca e tradizioni legate alla cultura del mare e alla Marina. A trattare un tema così affascinante e in parte ancora misterioso l’Anmi ha inteso avvalersi delle competenze di due propri soci, Emilio Cellini e Giulio Grilletta, e di due figure esterne, Francesco Scavelli e Francesco Megna. Emilio Cellini, biologo marino, naturalista e direttore dell’Unità operativa del Centro regionale Arpacal ‘Marine Strategy’, spiegherà come un relitto venga progressivamente colonizzato da organismi animali e vegetali fino a diventare un’oasi di biodiversità ...