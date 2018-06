Reggiana | Mike Piazza è furioso | “questa è corruzione”

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Nelle serata di ieri sono andate in scena le gare valide per i playoff di Serie C, furiaper un rigore dubbio concesso nei secondi finali al Siena e che ha impedito di passare il turno. Parole durissime da parte del proprietario: “non ero disponibile la scorsa notte a dare un commento perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace per loro che hanno dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato. Sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non meritano questo. È davvero un giorno triste per l’Italia e il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a fare una cosa tanto grande, ripugnante e brutta. Mi fa addirittura male la pancia”. L'articolo: “questa è corruzione” CalcioWeb.