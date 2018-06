Reddito di cittadinanza | l' esperto della Lega per aiutare Di Maio | I fondi ci

Pensioni - cambiamenti sulla Fornero e situazione del Reddito di cittadinanza : Il piano organizzato da Movimento 5 Stelle e Lega è praticamente pronto, ed è già sulla rampa di lancio per poterlo avviare. Si tratta di un insieme di interventi volti principalmente alla modifica della Legge Fornero e per renderla meno gravosa per quanto riguarda i requisiti per poter ricevere anticipatamente la pensione; senza però tralasciare misure altrettanto importanti come l'"opzione donna". La Fornero in via di cambiamento La cosiddetta ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza priorità del governo - novità da Di Maio Video : Riforma Pensioni e reddito di cittadinanza, queste le priorita' del nuovo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico del governo guidato dal premier Giuseppe Conte. Nessun passo indietro di Luigi Di Maio rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale e rispetto a quanto scritto poi nel contratto di governo [Video]siglato tra Movimento 5 stelle e Lega. Il capo politico del Movimento 5 stelle dovra' affrontare personalmente la questione ...

Luigi Di Maio a Ragusa su Fornero e Reddito di cittadinanza : “Al via al più presto” : Luigi Di Maio ha parlato dal palco di Ragusa dove è in tour per sostenere il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Antonio Tringali: "Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza".Continua a leggere

Di Maio spinge Reddito e pensione di cittadinanza : 'Presto alle Camere' : Per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico i primi impegni sono il superamento della legge Fornero e la revisione del Jobs act. 'Ora lo Stato siamo noi', ha detto ieri. Oggi rilancia e ...

Fabrizio Masia : 'Dal governo Lega-M5s il Paese si aspetta flat tax e Reddito di cittadinanza' : 'L'elettorato fatica a esprimersi su Giuseppe Conte : fino a due settimane fa non lo conosceva nessuno. Poi bisogna vedere se la gente interpreterà la sua figura come politica o tecnica. Nonostante il profilo sia più legato a quest'ultima dimensione,il fatto che sia stato nominato da Mattarella sulla base di un accordo tra due partiti ci fa pensare a un giudizio ...

Lezzi : no al Sud col cappello in mano per il Reddito di cittadinanza : 'È giunto il momento di portare l'Italia alla sostenibilità e di puntare davvero sull'economia circolare', spiega Costa promettendo battaglia alle ecomafie. 'Il mio primo pensiero è alla Terra dei ...

Riduzione orario di lavoro e/o Reddito di cittadinanza? : In primo luogo partono dal presupposto che la legge del valore teorizzata da Marx, sviluppando l' economia classica , non sia più valida. Vendendo meno questa, viene meno sostanzialmente l'intero ...

Luigi Di Maio - "abolire legge Fornero e modificare Jobs Act"/ "Reddito di cittadinanza? Ecco cosa farò" : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'Modifica del Jobs Act - abolizione dello spesometro - del Redditometro - via al Reddito di cittadinanza' - : ... all'abolizione dello spesometro, del redditometro e degli studi di settore, investendo all'interno dell'economia e delle industrie soprattutto nel settore delle auto elettriche. A proposito del ...

Pensioni ultimissime ad oggi 2/06 su Fornero - Q100 e Reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 giugno 2018 vedono arrivare importanti conferme, dopo la formazione del Governo, in merito alla volonta' di prore nell'obiettivo di superare la legge Fornero [Video]. Il dibattito si sta ora concentrando sulle misure che saranno adottate, sulla loro effettiva universalita' d'accesso e sulla fattibilita' dovuta agli ingenti costi. Tra le opzioni presenti sul tavolo del Ministro del lavoro troviamo le ...