Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition è in arrivo

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition in arrivo il 3 Luglio 2018 : THQ Nordic conferma che Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered sarà disponibile su PC, PlayStation4 e Xbox One il 3 Luglio, 2018. Se possiedi un potente PC, una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X, puoi finalmente testare l’incredibile distruzione in un glorioso 4K (dettagli completi in basso). Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered arriva a Luglio Inoltre, i giocatori che già possiedono la versione di Red Faction: Guerrilla del ...

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered è in arrivo nel mese di giugno? : Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, la versione rimasterizzata del gioco originale, potrebbe essere lanciato molto presto stando a quanto riportato da Gamingbolt.Secondo il rivenditore finlandese VPD, la data di rilascio per il remaster sarebbe il 15 giugno con un prezzo fissato a $ 30. In precedenza, attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic dichiarò che Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered avrebbe visto la luce su PS4, Xbox One e PC nel Q2 ...

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered annunciato per PC - PS4 e Xbox One : Il gioco di THQ Nordic, Red Faction Guerrilla verrà interamente rimasterizzato e lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC nel Q2 2018. Il gioco sarà intitolato Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered e "distruzione" rimarrà il suo secondo nome. Ulteriori informazioni sulla data d'uscita verranno annunciate prossimamente. A proposito di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Read more…