Reazione a catena | Diretta | Una tira l' altra

Reazione a Catena - Gabriele Corsi al debutto : “Eredità pesante” : Gabriele Corsi debutta alla conduzione di Reazione a Catena Il successo di un programma dipende molto dalla bravura del suo conduttore (o conduttrice). La prova del cuoco ne è un esempio: Antonella Clerici l’ha portato al successo e sono tutti concordi nel dire che senza la sua presenza il cooking show di Rai1 non sarà più lo stesso. Da settembre Elisa Isoardi avrà una bella eredità da onorare e non sarà per nulla facile. Stessa cosa per ...

Reazione a catena | Diretta | La catena musicale pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 18:51.

Reazione a catena | Prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 18:36.

Reazione a catena – Al via la nuova edizione con la nuova conduzione di Gabriele Corsi. : Arriva l’estate, ecco Reazione a catena, che torna da stasera, 4 giugno e fino al prossimo 23 settembre, tutti i giorni dalle 18:45 alle 20, ovviamente su Raiuno. La novità più importante di questa edizione è la conduzione. Dodicesima edizione e quarto nuovo conduttore della storia del game. Dopo tre anni di Pupo, quattro di […] L'articolo Reazione a catena – Al via la nuova edizione con la nuova conduzione di Gabriele Corsi. ...

Tutto pronto per la 12esima edizione di "Reazione a catena". Il popolare preserale dell'estate di Rai1 ritorna anche quest'anno, a partire dal 4 giugno, con la novità della conduzione di Gabriele Corsi, componente del Trio Medusa che, dopo le molte esperienze radiofoniche e televisive, approda per la Prima volta alla conduzione su Ra1. Noi di TvBlog seguiremo, in diretta, la Prima puntata del game show preserale di Rai Uno.

Gabriele Corsi nuovo conduttore Reazione a Catena/ "Ho questa opportunità d'oro e voglio sfruttarla appieno" : Gabriele Corsi questa sera prenderà le redini di Reazione a Catena, popolare quiz show di Raiuno che nella scorsa stagione ha ottenuto un successo senza precedenti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 07:20:00 GMT)

Reazione a Catena : il quiz show torna il 4 Giugno Video : 2 Il noto quiz show Reazione a Catena torna su Raiuno il 4 Giugno 2018. Si tratta della 12esima edizione. Gabriele Corsi sara' il nuovo conduttore del preserale estivo [Video]. Un nome che a molti risultera' noto, essendo membro del famoso Trio Medusa. Indimenticabili le loro 'gesta' nel programma satirico Le Iene, come quando riuscirono a far arrabbiare Vittorio Sgarbi. Tuttavia, Corsi vanta anche una lunga esperienza ...

Gabriele Corsi a Reazione a Catena : «Il mio primo quiz sarà pieno di risate» : ROMA - Di programmi, soprattutto nell'ultima stagione tv, ne ha condotti diversi. Ma per Gabriele Corsi la nuova edizione di reazione a Catena, da lunedì 4 giugno nel preserale di Rai1, rappresenta ...

Gabriele Corsi/ L'ex Iena prende il posto di Amadeus in Reazione a Catena (Domenica In) : Gabriele Corsi, il conduttore è pronto per passare alla guida del programma Reazione a Catena al postod di Amadeus. Il racconto oggi su Rai Uno nel pomeriggio. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 04:04:00 GMT)

Amadeus lascia Reazione a catena. Il saluto ai fan : 'Quest'anno non ci sarò' : Per Amadeus è arrivato il momento di salutare il pubblico di Reazione a Catena che lo ha seguito in questi anni. Il noto conduttore lascerà il quiz estivo di Rai Uno dopo quattro...

Amadeus lascia Reazione a Catena/ Gabriele Corsi al suo posto e scambio di messaggi social : Inizia il valzer dei conduttori in casa Rai e il primo è Amadeus che lascia Reazione a Catena e consegna il testimone a Gabriele Corsi che ha già registrato la prima puntata.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:36:00 GMT)

