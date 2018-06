Razzismo | Zanardi gela Balotelli | Quel ruolo se lo deve meritare

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - marescialloTito : Stasera parte la No Border Cup di @HslBologna al Centro Sportivo Pizzoli di Via Zanardi a Bologna. Sarà un lungo me… - HslBologna : È tutto pronto per il festival dello sport antirazzista, dal 4 giugno parte la No Border Cup 2018, con tantissimo s… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Mariocapitano della Nazionale? Con un Paese che si appresta a vivere un'estate orfana dei Campionati del Mondo, il dibattito attorno agli azzurri si concentra sul ritorno dell'attaccante nei ranghi ora guidati da Mancini. E sulla possibilità che sia lui, anche viste le ultime dichiarazioni sul, a indossare la fascia da capitano in futuro. Potrebbbe essere un segnale, sostiene qualcuno. Sulla questione si è già espresso Matteo Salvini, che lo ritiene non idoneo perché ancora non abbastanza umile. Ma anche da un campione come Alexè arrivato uno stop. "È un tema un po" complicato, siamo diventati schiavi del politically correct ma se questo è accaduto ci saranno delle ragioni - ha detto a Radio Capital -: io vivo la mia disabilità in modo disincantato, è una cosa che mi è accaduta ma l"ho superata. Ci sono invece persone che sono molto irritate, suscettibili ai ...