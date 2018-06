Raz Degan alla guida di Raz & The Tribe | tra gli ‘ospiti’ Luca Argentero

Raz Degan beve sangue di capretto - Asia Argento incredula : Dall'Isola dei Famosi a esploratore senza confine per tre settimane, Raz Degan è protagonista di una scena choc che ha lasciato Asia Argento letteralmente incredula: su richiesta di una tribù etiope, ...

Morto Ermanno Olmi - Raz Degan : «Ha scommesso su di me - mi ha dato una chance per essere libero» : «Siamo rimasti in contatto fino alla fine. Con lui, con i suoi figli. Mi spiace tanto. È stato un grande maestro di cui si sentirà la mancanza». Sono passati dodici anni da quando Raz Degan ha ...

Paola Barale : «Io e Raz Degan - che non ci parliamo più» : Un anno fa, in questi stessi giorni, i fan sognavano il lieto fine: Raz Degan e Paola Barale di nuovo insieme. Lui aveva appena vinto l’Isola dei Famosi (era il 12 aprile, ndr), lei era andata a trovarlo e un bacio aveva fatto sperare che dopo tre anni di lontananza i due potessero ritrovarsi. Invece, no, almeno a detta di Paola, che ospite di Domenica In ha sottolineato come tra loro le cose non siano più così rosee. «È stato talmente un ...

Paola Barale / Idillio finito con Raz Degan e non solo : "Sono sempre stata molto particolare" : Paola Barale, da Domenica In a Che Fuori tempo che fa: nel salotto di Fabio Fazio tornerà a parlare di Raz Degan e del loro "silenzio" attuale? Ecco le sue ultime rivelazioni(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Paola Barale - rivelazione su Raz Degan : «Io e lui non ci parliamo» : Ospite di Cristina Parodi, Paola Barale a Domenica In si è messa a nudo parlando di Raz Degan , degli anni trascorsi insieme, della fine della relazione e del mancato matrimonio. Un'intervista fiume ...

Paola Barale - rivelazione su Raz Degan : 'Io e lui non ci parliamo' : Ospite di Cristina Parodi, Paola Barale a Domenica In si è messa a nudo parlando di Raz Degan , degli anni trascorsi insieme, della fine della relazione e del mancato matrimonio. Un'intervista fiume ...

Domenica In - Paola Barale : ‘Io e Raz Degan non ci parliamo’ : “In questo momento non ci parliamo”. Paola Barale, intervistata da Cristina Parodi nella puntata di Domenica In del 15 aprile, non fa tanti giri di parole per descrivere lo stato attuale del suo rapporto con Raz Degan (QUI il video da 00:40:00). Insieme per oltre un decennio, la coppia si è poi lasciata nel 2015, anche se nel 2017, complice la partecipazione di lui all‘Isola dei famosi, sembrava che le cose potessero tornare ...

Paola Barale : "In questo momento io e Raz Degan non ci parliamo" : “In questo momento non ci parliamo”. Paola Barale torna a parlare del suo rapporto con Raz Degan, con cui è stata legata per più di un decennio. Una relazione che si è interrotta nel 2015 ma che l’anno scorso, durante l’Isola dei Famosi, sembrava essersi ravvivata.“Il nostro rapporto va a periodi”, ha detto la Barale a Domenica In. “Siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, ma anche quando ci vediamo ci sono dei momenti in cui non ...

PAOLA BARALE/ Ritorno di fiamma con Raz Degan o nuovo fidanzato? (Domenica In) : PAOLA BARALE ospite di Domenica In: con Cristina Parodi parlerà anche di Make Cup Cake, il suo nuovo progetto web. Lunedì ospite anche a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:23:00 GMT)

Raz Degan torna ad attaccare L’Isola dei Famosi 2018 : L’Isola dei Famosi attaccata di nuovo da Raz Degan Non c’è pace per L’Isola dei Famosi. La prossima settimana ci sarà la finale che incoronerà il vincitore assoluto dell’edizione 2018, un’edizione per nulla fortunata nonostante i buoni ascolti raccolti nel corso delle puntate. Prima il canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger, Francesco Monte e molti altri naufraghi; poi il corna-gate (smentito) che ha visto ...

Isola dei Famosi - Raz Degan attacca - ancora - : Non tutte le Isole sono uguali : L' Isola dei Famosi sta volgendo al termine, ma le polemiche non sembrano volersi placare. Tra cannagate, accuse di omofobia, furibonde liti, nomination inaspettate, all' Isola dei Famosi sta ...

Raz Degan Vs L'Isola dei Famosi/ "Inutile - vomito" - il modello sbotta sui social : ecco perché : L'Isola dei Famosi sempre più alla deriva e dopo il canna-gate e il corna-gate, adesso ci pensa Raz Degan a sbottare contro il reality sui social, ecco perché(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:46:00 GMT)

Raz Degan e il post sull'Isola dei Famosi : "Vomito - inutile - disgrazia" : Raz Degan si è arrabbiato.Il vincitore della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, che ha trionfato grazie alla sua asocialità e all'idiosincrasia degli altri naufraghi nei suoi riguardi, ha espresso la propria opinione per quanto riguarda la tredicesima edizione dell'Isola, attualmente in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaRaz Degan e il post sull'Isola dei Famosi: "Vomito, inutile, disgrazia" pubblicato su Gossipblog.it 29 ...

Isola dei Famosi - Raz Degan su Instagram definisce il programma “vomito - inutile - disgrazia” : Raz Degan dice la sua sul programma che l’anno scorso l’ha visto trionfare, L’Isola dei Famosi. L’attore non risparmia un commento al vetriolo proprio mentre la trasmissione è in onda su Canale5 e in un post su Instagram la definisce: “Vomito, inutile, disgrazia”. Il tutto corredato dagli immancabili hashtag. Il post ottiene subito molti apprezzamenti e altrettanti commenti, alcuni critici nei confronti di ...