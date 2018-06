Randy Pitchford torna a parlare del nuovo Brothers In Arms

Microsoft in possesso dei diritti promozionali di Borderlands 3? Randy Pitchford di Gearbox non ne sa nulla : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa spuntò in rete un'interessante notizia che voleva Microsoft in possesso dei diritti promozionali di attesissimi titoli.Nello specifico si parlava di giochi del calibro di Cyberpunk 2077, Anthem, Battlefield V e anche di Borderlands 3. Una prima risposta a questi rumor è arrivata da Randy Pitchford di Gearbox, il quale ha dichiarato, in risposta a un utente su Twitter, di non sapere nulla della ...