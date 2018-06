Rally Sardegna 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ad Alghero è tutto pronto per ospitare la 15^ edizione delItalia, settima prova del Mondialeorganizzata dall’ACI in partnership con la Regione. La gara è indal 7 al 10 giugno. Il primo scratch sarà a Ittiri (giovedì 7 giugno alle ore 18.00) nel corso dell’ormai celebre e consolidata SS1 Ittiri Arena Show. La prima tappa continuerà poi la mattina di venerdì 8 giugno con un percorso che prevede nella prima giornata 8 crono (4 ripetuti due volte), quelli di Tula (22,32 km), Castelsardo (14,55 km), Tergu-Osilo (14,14 km) e Olmedo (11,08 km) per un totale di 124,18 km cronometrati. Sabato 9 giugno sono poi in149,10 km cronometrati con due passaggi (il secondo in diretta tv) a Monte Lerno (21,60 km), Monti di Alà (37,30 km) e Coiluna-Loelle (14,95 km), inframmezzati dalla speciale di Ittiri Arena (1,40 km). Infine domenica 10 giugno ...