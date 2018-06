Rai | la carica degli aspiranti consiglieri | 236 candidature per 4 posti nel CdA

Colpito da scarica di ventimila volt mentre lavora - opeRaio rimane bruciato ma si salva : Il 47enne è stato Colpito improvvisamente da una scarica elettrica sprigionata da una centralina su cui stava operando nel piazzale di un'area esterna a un capannone industriale nel Trevigiano. Ha riportato ustioni gravi al braccio ed è stato portato con l'elisoccorso in ospedale ma si è salvato.Continua a leggere

Urla strazianti : opeRaio colpito da una scarica di ventimila volt : TREVISO - Ennesimo incidente sul lavoro nella Marca, questa volta a Motta. L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 15 in via Cadamure, una laterale della provinciale via Magnadola, il ...

Urla strazianti : opeRaio colpito da una scarica di ventimila volt : TREVISO - Ennesimo incidente sul lavoro nella Marca, questa volta a Motta. L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 15 in via Cadamure, una laterale della provinciale via Magnadola, il ...

Scaricando ora Raiders of the Broken Planet il titolo sarà vostro per sempre : Purtroppo quando si crea uno shooter multiplayer si ha bisogno dei giocatori per avere successo, per questo MercurySteam darà la possibilità di scaricare gratuitamente la versione PC di Raiders of the Broken Planet, coop in stile Gears of War con un blando PvP. Come riporta Rockpapershotgun potrete dunque portarvi a casa in via totalmente gratuita (e per sempre) il gioco completo e i 3 DLC disponibili, dovrete solo scaricarlo entro i prossimi 2 ...

Marco Liorni - il conduttore de La Vita in Diretta rischia di essere scaricato dalla Rai? : C’è un conduttore sempre garbato, elegante, gentile e preparato. Mai un suo gesto fuori posto, mai un gossip scomodo, e neanche una scorrettezza nei confronti di qualche collega. Questo conduttore si chiama Marco Liorni e nella prossima stagione televisiva potrebbe essere “scaricato” dalla Rai. Proprio così: il conduttore de La Vita in Diretta, esploso al fianco di Mara Venier e poi “sopravvissuto” con Cristina Parodi e Francesca Fialdini, ...

Maurizio Costanzo : "Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1" : Suona come una sentenza quella di Maurizio Costanzo sul Grande Fratello. In un commento su Libero Quotidiano, il presentatore non ha peli sulla lingua e definisce il programma Mediaset condotto da Barbara D'Urso come "una finestra su una discarica".Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare ...

Germania : da oggi in servizio Incaricato per la vita ebRaica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve