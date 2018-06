Rai fiction AUTUNNO 2018 | tutte le fiction in onda il prossimo autunno sui canali Rai

La Mafia uccide solo d'estate 2 - Fiction Rai1 : stasera giovedì 31 maggio 2018 : Angela e Rosario si sposano, sembra finalmente tornato il sereno nella vita dei Giammarresi ma dall'assassinio del giudice Costa rimetterà tutto in discussione.

Vanessa Incontrada e Il Capitano Maria conquistano i giovani : il segreto del successo della fiction Rai : Sono bastate quattro puntate, di cui la prima col botto di 7 milioni di spettatori, per far sì che il web si innamorasse di Vanessa Incontrada e Il Capitano Maria. Numeri in grado di battere la concorrenza - come quella registrata nell'ultima puntata, rappresentata dal Grande Fratello 2018 - e cifre che fanno riflettere: perché ora gli utenti in rete, che hanno seguito con passione la storia della sua protagonista, richiedono a gran voce la ...

IL CAPITANO MARIA - FICTION Rai 1/ Anticipazioni 21 maggio 2018 : il segreto di Vanessa Incontrada : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce decide di non tradire Filippo, mentre la madre scopre un collegamento fra Annagreca e Guido.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:52:00 GMT)

Rocco Schiavone 2 slitta in autunno - Rai2 prepara un palinsesto ricco di fiction : I fan del vicequestore dei romanzi di Antonio Manzini dovranno aspettare un bel po' prima di rivederlo sul piccolo schermo: Marco Giallini e Rocco Schiavone 2 torneranno in autunno. Inizialmente, la seconda stagione della fiction Rai era prevista in primavera - si parlava di maggio, più precisamente - poi l'ammiraglia ha deciso di far slittare la storia di Schiavone tra settembre e ottobre, almeno stando alle prime indiscrezioni. La prima ...

Il Confine - dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

La Mafia uccide solo d'estate 2 - Fiction Rai1 : stasera giovedì 17 maggio 2018 : Lorenzo indaga su alcuni appalti sospetti, Salvuccio scopre il dramma del signor Pellerito e Massimo finisce in un pericoloso traffico di droga.

Vanessa Incontrada super star Rai : le fiction con lei protagonista sbancano all’auditel : La stampa l’ha già eletta Miss fiction. Perché dove non arriva Beppe Fiorello, c’è Vanessa Incontrada. L’attrice nata a Barcellona e ora residente a Follonica è diventata il volto di punta degli sceneggiati di mamma Rai. Solo negli ultimi ventiquattro mesi è stata la protagonista di ben quattro progetti: Non dirlo al mio capo e La classe degli asini andati in onda nel 2016, Scomparsa nel 2017, Il capitano Maria tutt’ora ...

Il Confine seconda puntata fiction Rai 1 : trama e anticipazioni 16 maggio 2018 : IL Confine seconda puntata. Martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 va in onda su Rai 1 in prima serata la nuova fiction sulla Prima Guerra Mondiale. Scopri trama e anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Confine seconda puntata della nuova fiction Rai 1 sulla Prima Guerra Mondiale La mini serie è una coproduzione Rai fiction con PayperMoon e vede alla regia Carlo Carlei. Il soggetto è di di Laura ...

IL CONFINE - anticipazioni cast e trama della fiction di Rai 1 (15 e 16 maggio) : Il 15 e 16 maggio (stasera e domani sera, dunque) andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, la fiction Il CONFINE, un nuovo prodotto targato Rai fiction e PayperMoon e che vede alla regia Carlo Carlei. La miniserie in due puntate ci mostrerà uno spaccato dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale in cui saranno protagonisti tre giovani ragazzi, spettatori in prima linea del corso della Storia. Per quanto riguarda la ...

Il Confine prima puntata fiction Rai 1 : trama e anticipazioni 15 maggio 2018 : IL Confine prima puntata. Martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 va in onda su Rai 1 in prima serata la nuova fiction sulla prima Guerra Mondiale. Scopri trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Confine prima puntata della nuova fiction Rai 1 sulla prima Guerra Mondiale La mini serie è una coproduzione Rai fiction con PayperMoon e vede alla regia Carlo Carlei. Il soggetto è di di Laura ...