RAGE 2 | Bethesda svela nuovi dettagli sui veicoli Possibile il ritorno del protagonista

eurogamer

: RAGE 2 verrà annunciato domani" Arrivano altri indizi da Bethesda - videogames_it : RAGE 2 verrà annunciato domani" Arrivano altri indizi da Bethesda - videogames_it : RAGE 2: Pete Hines di Bethesda commenta (in maniera ironica) il presunto leak del gioco - thexeon : Bethesda: “Rage 2 sarà migliore dell’originale in tutto, anche nel finale” -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Da quando è stato annunciato il nuovo2,è stata sorprendentemente aperta nel rivelare informazioni sul gioco ai numerosi fan in attesa dello sparatutto. Ancora una volta, la pagina ufficiale Twitter del gioco si è rivelata molto attiva,ndo alcuni interessantisul titolo.Come segnala Gamingbolt, uno dei post pubblicati dalla pagina ufficiale del gioco parla del, che questa volta è "Walker", piuttosto che Nicholas Raine, che è stato ildel primo gioco. Quindi cosa è successo a Raine? il post, abbastanza divertente, chiarisce che "non ha idea di cosa sia successo a Raine", ma è un'indicazione abbastanza chiara che sentiremo parlare di lui in qualche modo nel gioco stesso.In un altro post, è stato rivelato che saremo in grado di guidare una grande varietà diin2, "come buggies, monster truck e persino girocotteri". ...