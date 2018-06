Ragazza uccisa a coltellate dal suo rapitore in un commissariato. Poi incide le iniziali sul corpo : Burulai Turdaaly Kyzy, una giovane kirghisa di 20 anni, è un’altra vittima dell’Ala kachuu o il “rapimento della sposa”, una pratica diffusa in tutto il Caucaso. La Ragazza si era da poco laureata in medicina e ad agosto avrebbe sposato l’uomo che amava. Ma un pretendente rivale, dopo averla rapita per ben due volte allo scopo di costringerla a sposarlo, l’ha uccisa in un commissariato di polizia.Continua a leggere

Elisa uccisa dall'ex. Il padre : «Da mio figlio nessuna avvisaglia». Il parroco : la famiglia della Ragazza lo perdona : «Non ci sono state avvisaglie, mio figlio era un ragazzo solare, aveva rinnovato il contratto con il Tuttocuoio, aveva prenotato le vacanze in Sardegna, tutto sembrava andare bene»....

Sana Cheema è stata strangolata. I risultati dell'autopsia sulla Ragazza uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato : Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onorè, è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio forense del Punjab.L'autopsia, rivela il rapporto di cui l'ANSA ha ricevuto un estratto, mostra che "l'osso del collo è stato rotto", indizio che orienta verso un decesso per strangolamento.La ragazza, che viveva a Brescia, ...

Pamela - la Procura accusa : 'La Ragazza fu uccisa e violentata da Oseghale' : Oseghale violentò Pamela Mastropietro quando la giovane, poi uccisa e fatta a pezzi, assunse eroina. Lo sostiene la Procura di Macerata dopo l'esito degli esami del Ris che attestano che ci fu un ...

Ragazza uccisa in Pakistan - dubbi sulle dinamiche della morte | : Sana Cheema, 25enne residente a Brescia, sarebbe stata uccisa perché contraria all'unione decisa per lei dalla famiglia. Un amico: "A Gujarat vicenda archiviata come morte da infarto". Nessuna ...

Ragazza uccisa in Pakistan - avrebbe rifiutato un matrimonio combinato - : Sana Cheema, 25enne residente a Brescia, sarebbe stata uccisa perché contraria all'unione prospettata per lei dalla famiglia. Ancora da verificare i fermi del padre e del fratello, così come la ...