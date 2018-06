Radja Nainggolan | I calciatori gay non fanno outing | sarebbero finiti

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Essere omosessuali nel mondo del calcio è un tabù. Cosìtorna a far parlare di sé, non per i suoi goal, ma per le sue esternazioni lontane dal mondo del pallone e relative alla sfera intima dei. Come si legge su Il Tempo, il centrocampista della Roma, noto per la sua fortissima personalità, in una lunga intervista rilasciata al programma belga "Gert Late Night" ha affrontato uno dei temi caldi trattati dai media del suo paese al momento, il Belgio, proprio nel mese dei pride."Igay non rivelano di esserlo, si vergognano, in quel caso al giorno d'oggi saresti un uomo finito. In questo mondo, se ci fosse veramente qualcuno gay, non si sentirebbe a proprio agio, perché il calcio è noto per le belle donne".Il Ninja esprime così una amara verità. Lui che più di una volta si è ...