Radja Nainggolan “Belle donne? Mi vogliono e io non sono un angelo Tradimenti? Se non

Radja Nainggolan : "Non sono un angelo con le donne" : Naturalmente, queste dichiarazioni sono state riprese in tutto il mondo e stanno facendo molto discutere sui social network. Nainggolan gioca nella Roma dal 2014, mentre in precedenza ha militato nel ...

Radja Nainggolan : "I calciatori gay non fanno outing - sarebbero finiti" : Essere omosessuali nel mondo del calcio è un tabù. Così Radja Nainggolan torna a far parlare di sé, non per i suoi goal, ma per le sue esternazioni lontane dal mondo del pallone e relative alla sfera intima dei calciatori. Come si legge su Il Tempo, il centrocampista della Roma, noto per la sua fortissima personalità, in una lunga intervista rilasciata al programma belga "Gert Late Night" ha affrontato uno dei ...

Calciomercato Roma - Radja Nainggolan può lasciare la Capitale : In 12 mesi è cambiato il mondo giallorosso di Radja Nainggolan: ecco come sta la situazione. Le ultimissime notizie

Mondiali Russia 2018 – Il tennista Goffin commenta l’esclusione di Nainggolan : “Radja mi piace tanto - ma ammetto che…” : Il tennista belga David Goffin ha commentato l’esclusione di Radja Nainggolan dai convocati del Belgio per il Mondiale di Russia 2018 Manca sempre di meno ai Mondiali di Russia 2018 e tutte le nazionali stanno diramando, una dietro l’altra, i convocati per la kermesse mondiale. Le big dovranno, per forza di cose, lasciare a casa degli esclusi eccellenti che potrebbero creare delle forti polemiche. Il Belgio ad esempio, ha lasciato ...

Russia 2018 - Radja Nainggolan escluso dai Mondiali : chi porta il ct del Belgio al suo posto : Niente Mondiale per Radja Nainggolan . Il centrocampista della Roma , tra i migliori della Serie A e d'Europa, è stato escluso per scelta tattica dal ct Roberto Martinez , che in Russia porterà al suo ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Radja amaro : "Do fastidio" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Il centrocampista giallorosso: "Da oggi sarò il primo tifoso". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...