Raccolta fondi per il cinema Modena | al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23

Assogestioni - ad aprile fondi di lungo termine guidano la Raccolta : Ad aprile, il settore del risparmio gestito ha realizzato una raccolta netta positiva per 2,9 miliardi, dopo i 3,4 miliardi raccolti a marzo. Secondo i dati rilevati dall'Ufficio Studi di Assogestioni ...

Carabinieri : 'Memorial Morici' - Raccolta fondi : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della manifestazione sportiva 'Memorial Morici 2018' che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti impegnati nella 10 km in ricordo del Carabiniere Scelto Pietro Morici, originario di Valderice (Trapani), rimasto vittima di un attentato mafioso in

Napoli - parte una Raccolta fondi per ristrutturare un basso sottratto alla camorra : Napoli, parte una raccolta fondi per ristrutturare un basso sottratto alla camorra Il locale, nel Rione Sanità, diventerà la sede di Opportunity, un’agenzia di servizi gratuiti per i poveri della città. Ma servono 20mila euro Continua a leggere L'articolo Napoli, parte una raccolta fondi per ristrutturare un basso sottratto alla camorra proviene da NewsGo.

Erika Novarria - nuova protesi per la boxeur disabile/ Raccolta fondi dopo il furto : "Oggi torno a vivere" : Erika Novarria, nuova protesi per la boxeur disabile dopo il furto subito nelle passate settimane: la grande solidarietà di amici e parenti e le parole della giovane.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:37:00 GMT)

Napoli - una Raccolta fondi per ristrutturare un "basso" tolto alla Camorra : Il locale, nel Rione Sanità, diventerà la sede di Opportunity, un'agenzia di servizi gratuiti per i poveri della città

Napoli - parte una Raccolta fondi per ristrutturare un 'basso' tolto alla Camorra : Un crowdfounding contro la Camorra. A Napoli è stata lanciata una raccolta fondi per ristrutturare un basso del Rione Sanità confiscato alla mafia. Il progetto è dell'associazione Adda passà 'a ...

'2 euro a piacere contro la camorra' - la Raccolta fondi per ristrutturare un basso confiscato : Ventimila euro per ristrutturare un basso confiscato alla camorra nel rione Sanità. In quei locali nascerà Opportunity, un'agenzia di servizi gratuiti per i poveri della città. Un progetto ideato dall'...

UsAcli Day : Raccolta fondi per i ragazzi disabili - la Gazzetta in campo a San Siro : ...della Nazionale degli Agenti Immobiliari - molto attiva da 14 anni in numerose campagne di raccolta fondi e iniziative di carattere sociale - si affiancano le due squadre della Gazzetta dello Sport , ...

Una Raccolta fondi per far nascere il Museo della Scienza di Sellia : Domani mattina alle ore 11 nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro sarà presentata l'iniziativa relativa alla raccolta fondi per sostenere la nascita del Museo della Scienza di Sellia-Terra & ...

Palermo - perde gambe e braccia per la meningite : lancia una Raccolta fondi per le protesi : Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi Davide Morana ha 24 anni e ama lo sport. Nonostante l’amputazione degli arti, vuole tornare ad allenarsi. Così chiede aiuto per affrontare le spese mediche necessarie Continua a leggere L'articolo Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi proviene da NewsGo.

Perde gambe e braccia per la meningite : lancia una Raccolta fondi per le protesi : Amava lo sport, poi ha perso braccia e gambe. In mezzo, una meningite fulminante come quella che ha colpito anche l'olimpionica azzurra Bebe Vio. E come lei, Davide Morana, 24 anni di Bagheria, ...

Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all’attentato di Manchester : una Raccolta fondi per l’ospedale che la salvò : Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all'attentato di Manchester durante la cerimonia degli NHS Heroes Awards 2018, tenutasi a Londra la sera di lunedì 14 maggio. La National Health Service lavora duramente e senza sosta per salvare e migliorare la vita delle persone. Gli NHS Awards, sostenuti da ITV e dal Mirror, onorano l'altruismo, la forza, la devozione di determinati "eroi" che si sono distinti nel corso dell'anno, con la ...

Al via i lavori per la facciata del santuario di Monserrato a Borgo : Raccolta fondi : Sono ripartiti i lavori di restauro al santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. La seconda parte dell'intervento riguarderà il colonnato del porticato e la cornice ...

Pedofilia nella Chiesa - parte una Raccolta fondi per pagare spese legali al cardinale Pell : Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per pagare spese legali al cardinale Pell Il cardinale australiano George Pell, l’ex “ministro delle finanze” del Vaticano, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di abusi sessuali a minori. Per sostenere le costose spese legali del penalista che lo difende, l’arcidiocesi di Sydney sta pubblicando diversi annunci […] L'articolo Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per ...