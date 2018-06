Quota 100 | Anief | “Governo mantenga le promesse”

Pensioni - Quota 100 e quota 41 : cosa sono e come funzionano - : Nel contratto di governo Lega-Movimento 5 stelle è prevista la riforma della legge Fornero. Un'ipotesi è quella di introdurre un meccanismo per cui l'età pensionabile risulta dalla somma dell'età ...

Pensioni - il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 : le novità Video : Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riforma Pensioni targata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovo Governo M5s-Lega [Video]presieduto dal premier Giuseppe Conte. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione ...

Idea gialloverde per le pensioni : “Quota 100” ed esuberi a carico delle imprese : Incertezza sulle coperture, potrebbero servire da 5 a 15 miliardi. Primi dubbi nella maggioranza sull’abolizione dell’Ape sociale

Riforma Fornero - l’economista della Lega Brambilla : “Quota 100 sì - ma con età minima per la pensione a 64 anni” : “L’idea è di mandare in pensione chi ha almeno 64 anni con 36 di contributi, oppure 41 anni e mezzo di contributi”. Alberto Brambilla, esperto di previdenza e già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi tra il 2001 e il 2005, ha scritto la parte del contratto di governo Lega-M5s sul “superamento della legge Fornero”. In cui si parla dell’introduzione della “quota 100” come somma di età e ...

Riforma pensioni 2018 : Quota100 allo studio del governo : Il nuovo esecutivo è già a lavoro per attuare i i provvedimenti contenuti nei programmi elettorali della Lega e del Movimento 5 Stelle: per quel che riguarda la previdenza e il lavoro, si tratta di misure per ripristinare la flessibilità in uscita e per agevolare le imprese dal pesante cuneo fiscale oltre ad altri interventi utili a combattere la povertà. Il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio infatti avrebbe ribadito ...

Idea gialloverde per le pensioni : “Quota 100” e esuberi a carico delle imprese : Ieri mattatore di piazza, oggi ministro e vice-presidente del Consiglio. La giacca «blu Pomigliano» l’ha sempre portata, Luigi Di Maio, ma i pericoli del salto sono evidenti: «Ci sono tante cose da fare, sulle quali mi valuterete. Sicuramente qualcuno si lamenterà», avverte il leader M5S dalla Sicilia. Ad attendere il suo ritorno al super-ministero...

