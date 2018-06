Pronto Soccorso | si cambia | via i codici coi colori | si passa ai numeri da 1 a 5

Milano - cumuli di macerie nel Pronto Soccorso del San Paolo atteso da 16 anni : Foto choc che documentano macerie, muri che cadono a pezzi e sporcizia a neppure cento metri da dove vengono curati i malati. C'è solo un sottile muro in cartongesso a separare il degrado più totale ...

Aggredisce due agenti che finiscono al Pronto Soccorso e tenta la fuga dalla Questura : era già stato espulso dall'Italia - ma era rientrato : TRENTO . Tre persone arrestate , due espulsioni con accompagnamento al Centro permanenza per il rimpatrio di Torino, quattro denunce e un centinaio di persone che gravitano nell'ambiente dello spaccio ...

Soccorsi del 118 - la riforma è pronta. A bordo i medici del Pronto soccorso : Firenze, 31 maggio 2018 - Le automediche partiranno direttamente dagli ospedali con personale medico dell'équipe dei pronto soccorso ; il numero delle ambulanze con medico a bordo diminuirà mentre ...

Tragedia di Camaldoli : la vittima era un medico del Pronto soccorso : Arezzo, 30 maggio 2018 - Cade dalla bici e muore. La Tragedia stamani alle 9.55 a Camaldoli. Un medico del pronto soccorso e del 118 di Sansepolcro, Emanuele Ricci, di 55 anni, in sella alla sua bici ...

Kit di Pronto Soccorso : come prepararne uno da tenere in casa : Preparare un kit di pronto soccorso può sembrare un’operazione semplice e veloce ma, in realtà, richiede molta attenzione e precisione. Tra le cose che devono assolutamente esservi contenute troviamo le compresse di garza sterile da 10 cm di lato per coprire ferite e ustioni; il nastro adesivo di seta per fissare bendaggi e compresse di garza sterile, cerotti di varia misura, disinfettante non alcolico. Ed ancora: acqua ossigenata, tintura di ...

Pronto Soccorso - aumentano i pazienti over 80 : +100mila l’anno : I pazienti con piu’ di 80 anni sono in Italia circa 5 milioni e aumentano nei Pronto soccorso nazionali al ritmo di circa 100.000 all’anno. Di questi circa il 50% vengono ricoverati dopo le cure in urgenza. Il dato emerge da una ricerca presentata dalla Societa’ italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) in occasione del congresso nazionale in corso a Roma. Si tratta di pazienti particolari, affermano gli esperti, che ...

Il “Pronto Soccorso omeopatico” - una contraddizione in termini : (Foto: Bsip/Getty Images) Come può il concetto stesso di pronto soccorso, che in tutti noi richiama alla mente casi clinici emergenziali caratterizzati dall’estrema urgenza, essere associato ai trattamenti omeopatici? Anticipiamo subito le possibili risposte, che sono sostanzialmente tre: o si utilizzano termini a sproposito svuotandoli del loro vero significato e adoperandoli come fossero slogan promozionali, o si propongono trattamenti ...

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del Pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del Pronto soccorso : Nuova aggressione ai danni di un medico, ancora una volta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. L'uomo è stato colpito con un pugno in faccia e si è chiuso in una stanza del pronto soccorso ...

Aggressioni ai medici nei Pronto Soccorso : è emergenza - : Secondo un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, dal primo marzo al 30 aprile 2017, in due pronto soccorso su tre si è verificato almeno un attacco a un membro del ...

E' allarme per le aggressioni ai medici nei Pronto soccorso : Il sovraffollamento, "principale causa di difficoltà fra medici e pazienti, è un problema non solo stagionale ma endemico. Tuttavia resta senza soluzione"