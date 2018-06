Problema Ramadan | la Tunisia lo aggira con un curioso stratagemma | finti infortuni per…

sportfair

: Io non ho nessun problema con il Ramadan, ma non ho capito perché in giro la sera vedo solo uomini. Ma le donne, do… - GuazzaInfo : Io non ho nessun problema con il Ramadan, ma non ho capito perché in giro la sera vedo solo uomini. Ma le donne, do… - Sestopoterecom : Ramadan, il centro islamico di via Fabbretti apre le porte nel week-end. Ragni (Fi): “Iniziativa pubblicitaria. Il… - RobertoSalvi989 : RT @NOislam3: ?? Din Don ?? COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Si avvertono i signori #islamici #musulmani #muslims, che nel NOSTRO Paese non ce ne… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il portiere dellaha finto duenel corso delle amichevoli contro Portogallo e Turchia per permettere ai propri compagni di dissetarsi Ilmette a dura prova i calciatori musulmani di tutto il mondo, ma la nazionale dellasembra avere trovato unovincente contro la fame e la sete: fingere l’o del portiere subito dopo il tramonto per consentire alla squadra di interrompere il digiuno, come consentito dalla religione musulmana. La trovata è stata messa in atto già in due occasioni. Nelle partite amichevoli di preparazione ai Mondiali contro il Portogallo e la Turchia, l’estremo difensore tunisino Mouez Hassen si è infortunato in avvio di ripresa, sempre al calar del sole, e ha ricevuto le cure dei medici in campo mentre i suoi compagni sono corsi verso la panchina per dissetarsi e mangiare dei datteri. Mossa azzeccata in ...