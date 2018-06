Privacy | Facebook ancora nel caosDati a 60 big degli smartphoneNessun consenso degli

Facebook : il NYT svela violazione della Privacy - condivisi dati con produttori di smartphone : Secondo quanto rivela il New York Times, Facebook avrebbe stipulato accordi in violazione della privacy con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e dispositivi mobili, consentendo loro di accedere ai dati di moltissimi utenti senza il consenso. Tra i “big” figurerebbero Samsung, Amazon, Apple, Blackberry e Microsoft. Le intese sarebbero tuttora in vigore anche se Facebook avrebbe iniziato a chiudere questi accordi a partire da ...

Privacy - Codacons presenta un esposto in procura su Google e Facebook : Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato ...

Privacy : Codacons pronto a denunciare Google e Facebook : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato in vigore lo scorso 25 maggio. “Presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, all’Agcom e al Garante per la Privacy chiedendo di aprire una indagine sui due colossi e sulle ...

Facebook : troppa Privacy non fa bene alla scienza : ... il ponte più lungo del mondo Auto autonoma: un incidente su cui riflettere Lo scarabeo cyborg, telecomandato Entra in fabbrica il controllo emotivo Bimbi scomparsi ritrovati grazie a un software ...

Pronte le nuove impostazioni di Facebook sulla Privacy - assicura Zuckerberg : Tante domande, accatastate tutte insieme, una dopo l’altra. E alla fine poche risposte, raggruppate in macrotemi, con le questioni più spinose prontamente evitate sfruttando l’effettiva mancanza di tempo. Si è risolto così l’attesissimo incontro tra Mark Zuckerberg e i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo, svoltosi martedì pomeriggio a Bruxelles, e officiato da un Antonio Tajani, ...

Omicidio Rosboch a Ivrea - Facebook nega ai pm l’accesso alle chat del killer : "Tuteliamo la Privacy" : Fbi e giudice federale Usa si arrendono: per il social network le conversazioni dell'omicida della professoressa "non riguardano l’indagine"

Microsoft sferza Facebook, privacy e' diritto umano

Microsoft sferza Facebook - la Privacy è un diritto umano : "La privacy è un diritto umano, dobbiamo assicurarci che quando usiamo i dati controlliamo la situazione. Abbiamo la responsabilità di creare fiducia nella tecnologia": lo ha detto il Ceo di Microsoft,...

Facebook - voci su una versione a pagamento : più Privacy e zero pubblicità : Facebook sta studiando una versione "pay", a pagamento. Dopo il recente scandalo Cambridge Analytica, Facebook ha condotto ricerche di mercato per comprendere se una versione «pay» della piattaforma, a...

FACEBOOK COME TINDER/ Ecco Dating - servizio per incontri : chat e profili divisi per Privacy : FACEBOOK sfida TINDER, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:55:00 GMT)

Facebook come Tinder/ Ecco Dating - servizio per incontri : Zuckerberg - "più controlli su Privacy" : Facebook sfida Tinder, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:47:00 GMT)

Facebook come Tinder : arriva un servizio per gli incontri. E maggiori controlli per la Privacy : ... PENSATO PER I SINGLE 'Vogliamo unire le persone', continua a ripetere Zuckerberg fedele alla nuova mission che il fondatore ha dato all'azienda lo scorso anno : 'Creare comunità e unire il mondo'. E ...