Prima Industrie sale verso 37 | 95 Euro

Prima Industrie si espande in Cina con Cangzhou Lead Laser : Teleborsa, - Prima Industrie si espande in Cina. La società ha rilevato il 19% della Cangzhou Lead Laser Technology per 50 milioni di renminbi , pari a circa 6,7 milioni di euro , . L'accordo, spiega ...

Caduta vertiginosa di Prima Industrie sul mercato : Retrocede molto Prima Industrie , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,57%. La tendenza ad una settimana di Prima Industrie è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Al centro degli acquisti Prima Industrie : Prepotente rialzo per Prima Industrie , che mostra una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Prima Industrie rileva un allentamento della curva rispetto ...

Prima Industrie scivola dopo la bocciatura di Mediobanca : Giornata negativa a Piazza affari per Prima Industrie , che tratta in perdita del 4,85% sui valori precedenti dopo la bocciatura di Mediobanca . Gli analisti della banca d'affari hanno tagliato la ...

Prima Industrie - utile 1° trimestre a 4 - 7 milioni. Ordini +7 - 4% : Prima Industrie ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto di 4,659 milioni di euro contro i 770 mila euro di un anno Prima. Il fatturato si è attestato a 95,5 milioni in crescita del 6,8% , ...

Vendite diffuse su Prima Industrie : Ribasso scomposto per Prima Industrie , che esibisce una perdita secca del 2,59% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Prima ...

Vola a Piazza Affari Prima Industrie : Ottima performance per Prima Industrie , che scambia in rialzo del 2,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...

Piazza Affari : accelera Prima Industrie : Brilla Prima Industrie , che passa di mano con un aumento del 3,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...