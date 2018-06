Presentazione iOS 12 al WWDC 2018 del 4 giugno | diretta streaming | orario e live blogging

optimaitalia

: Presentazione #iOS12 al #WWDC2018 del 4 giugno: diretta streaming, orario e live blogging in italiano… - OptiMagazine : Presentazione #iOS12 al #WWDC2018 del 4 giugno: diretta streaming, orario e live blogging in italiano… - GanimedeHub : Pronti a scoprire tutte le novità che presenterà Apple alla WWDC 2018? L’attesa sta per terminare: dalle ore 18.30… - matteopisano : @benedettolevi Complimenti per il lancio di @IliadItalia. Dopo 45' di tentativi sono riuscito a registrarmi e acqui… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non sarà per nulla complicato seguire laiOS 12 deloggi 4in, viste le svariate modalità messe a disposizione dalla mela morsicata (ammesso siate in possesso dei requisiti richiesti).La conferenza annuale di Apple prenderà il via alle ore 19 italiane, su protocollo di trasmissione HLG. Il link web per accedere all'evento risulta raggiungibile da questa pagina, e fruibile attraverso il browser Safari su iPhone, iPad o iPod Touch equipaggiati con iOS 10 o versioni successive, Apple TV, dispositivi Mac con macOS Sierra 10.12 o versioni successive, computer equipaggiati con Windows 10 via Microsoft Edge ed altri browser (esordiranno per la prima volta nella trasmissione dell'evento anche Google Chrome e Mozilla Firefox, che nelle rispettive ultime versioni hanno aggiunto il supporto al protocollo HLG).Spiegato come seguire la...