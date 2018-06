Precisazioni sulle condizioni di Johnny Depp oggi | bufala o allarme rientrato?

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Quali sono le realidi? Sta facendo molto discutere in queste ore la serie di foto apparsa online a cavallo del weekend, con cui abbiamo avuto modo di "ammirare" il noto attore e musicista con un aspetto non proprio esaltante. Capelli rasati (per non definirlo "calvo") e magro come non lo si vedeva da tempo. Considerando anche uno stile di vita non propriamente impeccabile, inutile dire che in molti hanno temuto per il peggio e che lo stessofosse alle prese con una brutta malattia.Ad alimentare questi rumors, poi, puntualmente ci hanno pensato alcune testate e pagine Facebook molto popolari in Italia, tralasciando la verità sulla salute di. Come sta l'attore? A quanto pare benone, perché come è stato riportato da bufale.net in questi minuti, il suo aspetto non è idilliaco per una sua scelta lavorativa. A quanto pare, il diretto ...