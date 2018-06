huffingtonpost

: 'Potrei darmi la grazia da solo, ma non ho fatto nulla di male'. Trump twitta contro il Russiagate - HuffPostItalia : 'Potrei darmi la grazia da solo, ma non ho fatto nulla di male'. Trump twitta contro il Russiagate - Maddalenaimma73 : PC. nn ho capito cosa ti costa darmi l'amicizia, io potrei farti conoscere qualche mia amica affidabile. nn e' asso… - Infinitamente68 : @supertommyno @Pat_Zago @NicolajRostov @condottiero50 @cris_cersei Vi dico la verità,, mi stavo intrippando a legge… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) "Come affermato da numerosi esperti legali, ho l'assoluto diritto dire me stesso. Ma perché dovrei farlo se non hodi sbagliato?". Lo afferma Donald, in un tweet, in relazione all'inchiesta sul Russiagate. Rudy Giuliani, legale del presidente, ha dichiarato cheformalmente avrebbe la facoltà dire se stesso. L'atto però – avverte l'avvocato – scatenerebbe con tutta probabilità un putiferio politico che potrebbe portare all'impeachment. "Nel frattempo - scrive il presidente - l'infinita caccia alle streghe condotta da 13 democratici (ed altri) arrabbiati e in conflitto d'interessi prosegue fino alle elezioni di mid-term".As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, ...