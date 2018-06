Porsche Sportscar Together Day | che attesa a Vallelunga

Porsche Italia celebra il 70esimo compleanno della Casa con “Sportscar Together-The Italian Tour” : Un evento che si preannuncia memorabile quello per il 70esimo compleanno di Porsche Italia con “Sportscar Together – The Italian Tour” Padova. Tra maggio e ottobre, oltre 1200 chilometri divisi in sei tappe, da nord a sud, lungo le strade più emozionanti della nostra penisola e attraverso panorami mozzafiato, respirando la cultura e la bellezza Italiana. Con una chiusura speciale, il 6 ottobre, al Porsche Festival, sulle curve ...