Poggio Cagnano per VinoVip al Forte

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Un evento originale e raffinato, sul suggestivo litorale didei Marmi, in cui i grandi nomi dell’enologia e produttori emergenti proporranno in degustazione le migliori etichette. Questo e molto altro alla prima edizione dial: il prestigioso evento organizzato da Civiltà del Bere a Cortina debutta in riva al mare.Cagano sarà protagonista con i suoi vini biologici che nascono in alta quota a Manciano, nella meravigliosa Maremma Toscana. La giovane boutique winery continua ad investire in eventi sul territorio dove l’obiettivo è mettere in scena l’eccellenza del vino italiano con un occhio di riguardo per l’innovazione e la sensibilità ambientale. In degustazione i due rossi annata 2015 targati DOC Maremma Toscanav-Altaripa, il Sangiovese in purezza che a queste altitudini trova un habitat ideale per esprimere le sue caratteristiche più eleganti e il ...