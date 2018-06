Pogba | Mourinho e la Francia | è nostalgia Juventus

Mourinho su futuro di Pogba : “resterà allo United anche il prossimo anno” : “Credo che Paul Pogba resterà qui anche la prossima stagione. E’ quello che mi sento”. E’ la previsione avanzata dall’allenatore del Manchester United, José Mourinho, riguardo al futuro del centrocampista 25enne che voci di mercato vorrebbero pronto a lasciare la Premier League. Ma a pesare sulla scelta dell’ex Juve potrebbe essere il difficile rapporto col tecnico portoghese. Acquistato dal Manchester ...

Mourinho : 'Credo che Pogba resterà allo United' : 'Credo che Paul Pogba resterà qui anche la prossima stagione. È quello che mi sento'. È la previsione avanzata dall'allenatore del Manchester United, José Mourinho, riguardo al futuro del ...

Manchester United - Pogba rompe con Mourinho : Raiola lo offre al PSG : Nell'estate 2016, dopo quattro stagioni in cui è passato dall'essere un talento di prospettiva a uno dei migliori centrocampisti al mondo, il francese decise di lasciare la Juventus per andare a ...

Pogba - l'United fa la forza : Mourinho ritrova il suo gioiello : Inizialmente Pogba scambiava i consigli del tecnico per provocazioni: e finiva con l'immaginare di essere una vittima del mondo. Poi, pian piano, ha capito di essere vittima della propria idea di sé. ...

Premier - Mourinho : "Le parole di Guardiola su Pogba? Non so se abbiano inciso..." : "Ma il calcio non è matematica - dice il tecnico del City ai microfoni di Sky Sport - e noi abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. Lo United è una squadra di qualità e nel secondo tempo ...

Manchester - Pogba frena : 'Nessun problema con Mourinho' : ROMA - ' E' vero che non sono abituato alla panchina ma e' una cosa che puo' rafforzarmi, bisogna attraversare questi periodi per uscirne piu' forti '. Paul Pogba assicura che fra lui e Jose' Mourinho ...

Manchester United - Pogba verso l'addio? 'Con Mourinho tutto ok ma...' : La situazione che sta vivendo al Manchester United 'non mi era mai successa prima'. È quanto ammette Paul Pogba in un'intervista concessa alla televisione francese. Il centrocampista, autore di una ...

Manchester United - Pogba : 'Con Mourinho buon rapporto - ma mai così tanta in panchina' : ... più un assist, contro la Russia, e a Telefoot ha parlato proprio anche della Francia, in chiave Mondiale: " Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo . C'è una bella squadra, ma sarà ...