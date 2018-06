Pitti Uomo 94 | le giacche per la prossima estate

Parte da Pitti Uomo 94 la rivoluzione fashion and design di Arkistar : Roma, 31 mag. , askanews, Parte da Pitti Immagine Uomo 94 la rivoluzione fashion and design di Arkistar . Un nuovo brand pronto a rompere le regole del mondo della calzatura, grazie a un altissimo contenuto di tecnologia e design . Al debutto con la collezione primavera-estate 2019, Arkistar nasce grazie al contributo creativo e di engineering …...

Pitti Uomo 94 : lo sguardo P.O.P. sulla moda : Righe, pois e tanto, tantissimo colore. «Sarà una festa visuale e virtuale che stimolerà nuovi orizzonti della percezione e della prospettiva delle cose grazie alla curatela di Sergio Colantuoni», spiega Agostino Poletto direttore di Pitti Immagine. L’occhio vuole la sua parte ma la sostanza non mancherà. Per la 94 edizione di Pitti Uomo a Firenze – dal 12 al 15 giugno – tanti gli eventi e gli ospiti: dal P.O.P. Pitti Optical Power ...

Pitti Uomo 94 - COS è special guest con una capsule : La performance potrà essere seguita in diretta streaming su cos stores.com. Successivamente, la collezione sarà disponibile nel negozio COS di Firenze in Via della Spada 1, e online a livello ...